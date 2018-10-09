2018-10-09T09:44:17+03:00
Происшествия

Родные пострадавшего на Пермском пороховом заводе просят сдать для него кровь

Ее принимают на Пермской станции переливания крови
Андрей МАТЛИНЕлена КОНОВА
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Родные и друзья молятся о спасении Александра. Фото: личный архив.Родные и друзья молятся о спасении Александра. Фото: личный архив.
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- Состояние тяжёлое! Крови много потеряно, - обратились к пермякам в соцсетях родные 33-летнего Александра Г., который пострадал во время взрыва на Пермском пороховом заводе, прогремевшем в понедельник в полдень.

По предварительным данным, на заводе взорвался газ во время ремонтных работ по демонтажу законсервированного цеха. При этом один из рабочих погиб на месте, еще один скончался в реанимации. Сейчас врачи борются за жизнь Александра, его подключили к системе жизнеобеспечения.

- Взрывом ему тяжело ранило грудную клетку, близкие, родные, друзья, мы все молимся о его спасении, - говорит подруга семьи Альбина. – Саша давно работает на заводе, с женой они воспитывают сынишку-школьника, он учится в начальных классах. Сейчас его друзья отправились на станцию переливания крови на улицу Лебедева, 54, ее нужно много. Группа крови подойдет любая – ее возьмут в резерв на обмен для Александра.

- Люди подходят с самого утра, говорят, что хотят сдать кровь для пострадавшего на пороховом заводе, - сообщили в Пермской краевой станции переливания крови. – Забор крови мы осуществляем до обеда, с 8.00 до 13.00, в рабочие дни. Пока желающих сдать кровь для Александра достаточно, так что если не получится на этой неделе, можно прийти и на следующей.

Как объяснили на станции, для того, чтобы сдать кровь, нужно обратиться в регистратуру, иметь при себе паспорт. Перед этим необходимо плотно позавтракать. Все вопросы можно задать по телефону 282-53-21.

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