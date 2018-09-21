2018-09-21T14:41:00+03:00
Общество

На директора пермской гимназии, которая отстранила от занятий дочь депутата гордумы из-за розовых волос, завели дело

Прокуроры также потребовали изменить школьный устав
Андрей МАТЛИН
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"Девочка с розовыми волосами" стала героиней соцсетей. Фото: личный архив."Девочка с розовыми волосами" стала героиней соцсетей. Фото: личный архив.
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Вторую неделю в соцсетях продолжают обсуждать случай, произошедший в пермской гимназии №4. Десятиклассницу Зину Агишеву, дочку депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой, отстранили от занятий, потому что она покрасила волосы в розовый цвет.

Соответствующее распоряжение подписала директор учебного заведения.

- Школьные правила запрещают перекрашивать волосы, делать пирсинг, татуировки, - объясняла свои действия директор Татьяна Дьякова.

- Директор школы предложила привести Зину с нормальными волосами или перевести ее на индивидуальное обучение! – возмущалась в на своей странице в соцсети Надежда Агишева. – Мы не будем перекрашивать волосы!

В поддержку позиции депутата пользователи соцсетей устроили флешмоб – присылали фото с розовыми прическами и бородами.

В конце концов, девочку допустили к занятиям. Как объяснила мама-депутат, ее дочь помыла волосы, и розовый цвет побледнел.

Скандал поутих. Пермские прокуроры начали проверку этого случая. Выяснилось, что в тот же день, 7 сентября, в гимназии отправили с уроков домой еще одну десятиклассницу, и также из-за цвета волос.

- Мы начали проверку после публикаций в СМИ, - объяснили в краевой прокуратуре. – А на следующий день к нам принесли заявление родители другой девочки, которую также отстранили от занятий.

По результатам этой проверки прокуроры вынесли свой вердикт: отстранение от занятий из-за цвета волос - не законно с точки зрения российского законодательства. И возбудили административное дело на директора и учебное заведение.

- Прокуратурой Дзержинского района Перми в отношении гимназии № 4 и ее директора возбуждены дела по административной статье о нарушении или незаконном ограничении права на образование, - сообщили в краевой прокуратуре. – Временное отстранение от уроков не предусмотрено ни федеральным законодательством об образовании, ни локальными нормативными актами образовательного учреждения.

Эти самые «локальные акты» - школьные правила, запрещающие ученицам подкрашивать волосы, прокуроры также потребовали изменить.

- На отдельные пункты «Требований к внешнему виду и одежде обучающихся МАОУ «Гимназия № 4 им. братьев Каменских» прокуратурой района принесен протест, - сообщили в надзорном ведомстве.

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