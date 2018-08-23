Прокуратура о девочке, скончавшейся от истощения в Краснокамске: «Ей стало плохо от голода на уроке физкультуры, но никто не обратил на это внимания»

СЕГОДНЯ 09:41 2018-08-23T09:52:09+03:00

И никто не знал, что отец девочки сидит в тюрьме за тяжкое преступление, а мать - долгое время не работает

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За несколько месяцев до страшной гибели 14-летней Полине из Краснокамска стало плохо на уроке физкультуры, у нее не хватало сил заниматься спортом.

- Педагог просто освободил девочку от занятий, не попросил предоставить медицинскую справку и никому не сообщил о состоянии ее здоровья, - сообщил прокурор Краснокамска Михаил Третьяков.

Было еще несколько «тревожных звоночков», на которые не обратили внимание в школе. Это выявила проверка, которую провели сотрудники краснокамской прокуратуры.

Напомним, трагедия, которая шокировала весь Пермский край, произошла в середине июля. 14-летняя Полина (имя ребенка изменено), лучшая ученица в классе, умерла от истощения. Знакомые семьи рассказывали, что мать Оксана покупала в магазине «три картофелины и два яйца» и наказывала дочку за четверки в школе. Уже после смерти Полины выяснилось, что с начала лета девочка не выходила из дома и почти ничего не ела. Сама Оксана рассказала нам, что Полина отказывалась от еды, но женщина не обращалась к врачам, потому что боялась, что ребенка заберут органы опеки. В конце июля Оксане Т. предъявили обвинение по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью» и увезли в СИЗО.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как рассказал «КП» прокурор Краснокамска Михаил Третьяков, ведомство внесло два представления по факту гибели Полины.

- В апреле этого года мы проводили проверку в школе, где училась девочка, и нашли нарушения в работе педагогов, - рассказал Михаил Третьяков. - Если бы их устранили, то такой ситуации, возможно, и не произошло бы. В ходе проверки мы узнали, что классный руководитель Полины не владел информацией о родителях девочки.

На тот момент мама Полины уже долгое время не работала, а отец находится в тюрьме за распространение наркотиков. А в анкете ученицы были указаны старые данные.

- Также учителя не обращали внимания на то, что девочка не питается в школе. Никто из педагогов не посещал семью Полины, - сообщил прокурор Михаил Третьяков.

Когда сотрудники прокуратуры пришли осматривать квартиру, где проживала Полина с мамой, они ужаснулись: в квартире скоплен всякий хлам, на балконе - мусор. Все, что удалось найти из еды, - это почерневшие макароны на сковороде. Жила семья очень бедно: Оксана продала свою комнату за 300 тысяч рублей, но все деньги, вырученные за нее, уходили на оплату долга за коммуналку. А еще Оксана летом собирала ягоды и грибы, а потом продавала это. Вот и весь заработок.

- Поэтому одно представление направлено в адрес школы по факту бездействия сотрудников, а второе - в адрес директора учреждения, так как он должен руководить ситуацией, - добавили в прокуратуре. - Также сейчас готовится представление в адрес главы Краснокамского района по факту бездействия сотрудников КДН.

В прокуратуре уточнили, что еще в феврале сотрудники Росздравнадзора в ходе плановой проверки выявили у Полины дефицит массы тела. Но врачи не сообщили об этом в органы опеки.

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