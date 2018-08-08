Дело о гибели 14-летней девочки в Краснокамске передано в Главк СКР

8 Авг. 06:01 2018-08-08T06:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

7 августа руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал ход расследования громкого дела об обнаружении в Пермском крае тела 14-летней девочки. По предварительным данным, она умерла в результате тяжёлого истощения организма. Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России.

Напомним, от голода скончалась 14-летняя Полина (имя девочки изменено), лучшая ученица в классе. Знакомые и соседи семьи рассказывают, что семиклассница жила в ужасных условиях: по их словам, мать Оксана кричала на ребенка матом, наказывала, если девочка приносила домой четверку. Сама женщина нигде не работала, долг за коммуналку у семьи перевалил за 100 тысяч рублей. В конце мая Полина пропала, соседи перестали ее видеть. А в середине июля девочка умерла от истощения. Мама Полины утверждает, что девочка сама стала отказываться от еды. Женщина говорит, что никуда не обращалась, потому что боялась, что ребенка заберут органы опеки.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «халатность» и «причинение смерти по неосторожности». Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил проверить школу, где училась девочка, а также КДН.

Уголовное дело о причинении смерти было возбуждено 16 июля. 25 июля мать девочки задержали. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста на два месяца.