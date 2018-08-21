2018-08-21T07:43:57+03:00
Происшествия

Пермский музыкант DJ Smash намерен добиться более сурового наказания своим обидчикам

Экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич получили по два года колонии
Константин КЯКИНЕН
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фото: Instagramфото: Instagram
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В своем блоге в Instagram известный пермский музыкант Андрей Ширман отметил, что его обидчиков Александра Телепнева и Сергея Ванкевича ждет сюрприз.

- Друзья, вы спрашиваете, почему после суда и приговора эти люди до сих пор на свободе, ходят по ресторанам, - заявляет музыкант. - Присылаете мне фото. Я хочу сказать, что их ждет сюрприз. Завершено дело Глеба, который был избит в том же клубе, там огромная доказательная база.

Кроме того, музыкант отметил, что благодаря апелляции экс-депутат и его помощник получат более строгое наказание.

Напомним, что Ленинский районный суд вынес приговор - назначить наказание бывшему депутату Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу по два года лишения свободы с пребыванием в колонии-поселении. Тогда Ширман напомнил о том, что он – не первый пострадавший от рук Телепнева. «Уже на этой неделе будет рассматриваться второе дело об избиении Глеба Кулакова , в том же клубе на месяц раньше меня. Так что Телепнев скоро получит бонус», - написал DJ Smash после оглашения приговора.

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