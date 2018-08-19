Кто виноват в зверском истязании собаки? - пермская полиция проводит проверку

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-19T09:08:38+03:00

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Напомним, в пятницу, 17 августа, сотрудники автосервиса, находящегося в Верхней Курье по адресу: Борцов революции, 8а обнаружили, что собака по кличке Лаваш, охранявшая автосервис и находящийся рядом гаражный кооператив, зверски изрублена. Они позвонили зоозащитникам, которые увезли Лаваша в ветеринарную клинику. У собаки насчитали 12 рубленых ран.

Как рассказали сотрудники автосервиса, владелец одного из гаражей, Эдуард, невзлюбил Лаваша, постоянно кидал в пса то камни, то петарды.

- Собака совсем не агрессивная, - рассказал Владимир, один из сотрудников автосервиса - К нам постоянно приходят люди, Лаваш никогда ни на кого не бросался. Вот только на Эдуарда рычал, потому что тот все время его дразнил, кидал в него камни и палки. Но Лаваш не мог быстро передвигаться. У него задние лапы были наполовину атрофированы. Так что напасть он ни на кого не мог.

- Мы еще раз съездили в тот кооператив, - говорит Семен Филипповский. - По всей дороге от гаража Эдуарда до будки охраны мы обнаружили следы крови. Эдуард находился в своем гараже, за дверями была слышна музыка, но на просьбы открыть двери он не отвечал. Как нам рассказали очевидцы, он, не скрывая, говорил: «Ну и что, что я покалечил пса. Это потому, что он меня укусил». Мы собираем членов кооператива и собираемся писать заявление в полицию.

Тем временем, в полиции сообщили, что по обращению зозащитников проводится проверка.

- Мы выясняем все обстоятельства дела, - сказали в пресс-службе краевой полиции.

Сейчас состояние Лаваша стабильно тяжелое. Но он жив.