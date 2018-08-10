«Куда побежали, крысы! Я ее все равно завалю!»

СЕГОДНЯ 13:21 2018-08-10T13:45:23+03:00

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Нешуточные страсти разгораются в мировом суде Кировского района Перми, где идет процесс над бывшим милиционером. Александра К. судят за то, что он угрожал убить жену "грабителя века" Шурмана.

Александр - бывший парень Елены, который, по ее словам, слетел с катушек от ревности после того, как она вернулась к мужу.

Пермский инкассатор Шурман, напомним, летом 2009 года совершил в Перми дерзкое ограбление, не сделав ни единого выстрела. Во время перевозки денег он заставил водителя свернуть в лес, перегрузил в поджидавшую его легковушку пять мешков с деньгами (всего 250 миллионов рублей) и скрылся в неизвестном направлении.

Его нашли, арестовали и осудили. Шурман отсидел семь с половиной лет. На этой неделе Александр был гостем прямого эфира в студии радио КП-Пермь и рассказал, что ограбление совершил не ради наживы.

- Я хотел обратить внимание на проблемы инкассаторов, которые на работе каждый день рискуют своей жизнью, получая при этом копейки, - пояснил свою позицию Александр.

Пока Александр был в колонии, жена оформила с ним развод и нашла себе нового парня, милиционера. Со своим новым избранником (он тоже Александр) Лена прожила шесть лет. По словам девушки, молодой человек уволился из органов и сидел на ее шее.

Когда Лена вернулась к мужу, Саша-милиционер, по словам девушки, обезумел от ревности и начал ее преследовать.

- Я работаю торговым представителем, и он знал, в какое время в каком магазине я нахожусь, - рассказывает девушка. - 3 ноября прошлого года он приехал ко мне на работу и заставил сесть в его машину. Сначала разговаривал спокойно, а потом начал бить меня по голове и телу. Дальше вытащил нож, приставил к горлу и заорал, что сейчас убьет меня.

По словам Елены, она смогла вырваться и убежать, а вечером ее ждала "вторая часть". Вместе с друзьями девушка приехала к знакомой на День рождения.

- Едва мы съехали с основной дороги, как заметили, что он едет за нами, - рассказывает Елена. - Он выскочил из машины, открыл наше авто и начал бить меня, потом схватил букет цветов, который я привезла подруге, и хлестал им меня по лицу.

Александра К. (слева) судят по статье "Угроза убийством".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Друзья Лены пытались оттащить его от девушки, но К. достал пистолет (позднее выяснили, что это был травмат, который должен использоваться исключительно в целях самообороны) и начал палить в воздух.

После инцидента Лена обратилась в больницу, где зафиксировала побои, а потом написала заявление в полицию.

Александра К. судят по статье "Угроза убийством". Если его вина будет доказана, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В четверг состоялось очередное судебное заседание. Поддержать Лену в суд пришел ее муж Александр Шурман.

- Бить женщин нельзя ни при каких обстоятельствах, - сказал "КП" Александр. - Я надеюсь, что обвиняемый наконец-то вспомнит, что он мужик, признает свою вину и не будет изворачиваться и путаться в показаниях.

На процессе государственный обвинитель оглашал материалы уголовного дела. Выяснилось, что подсудимый уклоняется от уплаты алиментов, долг составляет около 400 тысяч рублей. Мать ребенка обратилась в суд с заявлением о лишении Александра К. отцовства.

Поддержать Лену в суд пришел ее муж Александр Шурман.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мой подзащитный - личность легковозбудимая, может разволноваться, - сообщил в суде адвокат обвиняемого. И суд не разрешил журналистам "КП" вести фотосъемку процесса.

Прокурор зачитывал протокол очной ставки Елены и ее обидчика:

- Он пытался меня вернуть, а я этого не хотела, - объясняла девушка во время следствия. - Поэтому у него происходили такие всплески агрессии. Я испытала сильный страх, подумала, что пистолет настоящий и реально испугалась, что он меня сейчас убьет.

Девушка и сейчас опасается за свою жизнь и жизнь своих близких. По ее словам, пистолет у К. до сих пор не изъяли.

Свидетели той мерзкой сцены вспоминают, как агрессивно вел себя бывший милиционер.

- Он кричал: "Ну что, крысы, куда побежали? Вы отсюда никуда не уедете, я все равно ее (Лену, - Ред.) завалю". А потом сделал не меньше десяти выстрелов в нашу сторону.

- Раньше он на вас тоже поднимал руку? - спросили мы у Лены.

- Он начал меня бить примерно через полгода отношений. В первый раз это случилось на пляже, на глазах его коллег из милиции. Но ему было плевать на всех.

К слову, отдельное разбирательство проводится и в отношении новой избранницы бывшего милиционера - сотрудницы полиции. У следствия есть основания полагать, что она выложила в сети интимные фото Лены, а потом писала sms с угрозами.