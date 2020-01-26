«Прожила три дня» В больнице скончалась многодетная мать, которая убила сына и дочь

В четверг, 23 января, Пермский край потрясла ужасная новость. 32-летняя многодетная мать убила двоих детей, а потом пыталась совершить суицид. Ее спасли и увезли в больницу. Через три дня в краевом минздраве сообщили о том, что женщина умерла.

Семья характеризовалась как благополучная. На учете в органах соцзащиты не состояла. Знакомые семьи до сих не могут поверить, что скромная набожная женщина могла убить своих детей. Трагедия произошла в селе Еглва. 32-летняя Алла задушила своего 5-летнего сына Диму и годовалую дочь Машу. В соседней комнате спали еще двое детей. После трагедии женщина позвонила мужу и обо всем сообщила, а потом попыталась покончить с собой.

Знакомые семьи сообщили, что первенец Аллы и Максима скончался. Женщина очень сильно переживала и ударилась в религию. По мнению знакомых, тоска по умершему ребенку и усталость от воспитания четверых детей, могли стать причиной трагедии. Источник в правоохранительных органах сообщил, что незадолго до трагедии Алла обращалась за психологической помощью - все-таки, четверо детей, которых она чрезмерно опекала. Отсюда и усталость, и перенапряжение.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». В воскресенье, 26 января, стало известно, что сердце женщины остановилось. А накануне состоялись похороны детей.

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