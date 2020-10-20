«Она кричала, что ей больно». Майор ГУФСИН спас пострадавшую в ДТП пассажирку

34-летний заместитель начальника пожарной части ИК-10 Алексей Незговоров имеет медицинское образование. Фото: ГУФСИН Росссии по Пермскому краю.

- Я возвращался домой со службы и стал свидетелем серьезного ДТП, - вспоминает 34-летний заместитель начальника пожарной части ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю Алексей Незговоров. – Ехавшая передо мной Lada Vesta перевернулась, вылетела в кювет и остановилась на крыше.

Это случилось вечером 15 октября на 132 километре трассы Кунгур-Соликамск. Водитель отечественного авто в какой-то момент не справился с управлением и потерял контроль над машиной. Алексей припарковался и побежал к перевернувшейся легковушке.

Место аварии. Фото: Алексей Незговоров.

- Из передней части авто шел дым, - рассказывает майор внутренней службы. - Водитель смог выбраться самостоятельно и находился в шоковом состоянии, а женщина на пассажирском сиденье получила серьезные травмы: по лицу текла кровь, а рука оказалась зажата в искореженном металле между крышей и землей.

Пострадавшая была в сознании, но плохо понимала, что происходит. Она кричала, что ей очень больно.

- Я пытался успокаивать женщину, говорил, что все будет хорошо, - говорит Алексей Незговоров. - Дверь с ее стороны была сильно смята и не открывалась, мне пришлось ее выламывать. Женщина находилась в подвешенном состоянии вниз головой на пристегнутом ремне безопасности. Я попытался отстегнуть его, но механизм был поврежден и мне пришлось перерезать ремень.

Перевернувшаяся легковушка, в которой оказалась зажата пассажирка. Фото: Алексей Незговоров.

Достать зажатую руку оказалось сложно, но на помощь пришли люди, проезжавшие мимо места аварии.

- Они приподняли автомобиль и мне удалось достать женщину и перенести ее на безопасное расстояние. А потом я оказал пассажирке первую доврачебную помощь и держал ее в сознании до приезда «скорой помощи».

Сориентироваться в сложной ситуации Алексею помогло медицинское образование. Девять лет он служил в исправительной колонии №10 в поселке Всесвятский Чусовского района в должности медицинского работника, а в 2016 году перешел на службу в пожарную часть учреждения.

Героем он себя не считает и скромно умолчал о случившемся. «Так на моем месте поступил бы каждый», - говорит он. Но о его поступке все же узнали коллеги и сообщили руководству учреждения.

Место аварии. Фото: Алексей Незговоров.

- Профессионализм и умение сориентироваться в сложной ситуации помогли сотруднику уголовно-исполнительной системы спасти жизнь человеку, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. – Решается вопрос о поощрении отличившегося майора внутренней службы Алексея Незговорова.

И это уже не первый геройский поступок, который совершают сотрудники этой исправительной колонии. Подробности читайте ниже.

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