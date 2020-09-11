«Героев вычисли по фото в соцсетях». Сотрудники ГУФСИН помогли пострадавшим в страшной аварии

Кадры с места страшного ДТП на трассе Пермь-Чусовой. Фото пожарно-спасательной части №117.

Страшная авария произошла 10 сентября на трассе Чусовой-Пермь. Лоб-в-лоб столкнулись две огромные фуры. От сильного удара кабины большегрузов были покорежены, одна уже начинала гореть, во второй оказался зажат водитель.

- Ранним утром мы с коллегой врио начальника филиала медицинской части колонии Виталием Давлетбаевым направлялись в командировку в Пермь, - рассказал начальник исправительной колонии №10 Константин Макидон. - Подъезжая к поселку Дивья, мы стали очевидцами серьезного ДТП. Только что столкнувшиеся КамАЗы были сильно повреждены, а из-под капота одного из них появилось пламя. К счастью, водитель уже успел выбраться из него самостоятельно. Кто-то из очевидцев пытался потушить возгорание подручными средствами.

Кадры с места страшного ДТП на трассе Пермь-Чусовой. Фото пожарно-спасательной части №117.

Сотрудники ГУФСИН припарковались, чтобы оказать помощь пострадавшим. Константин Макидон достал из багажника огнетушитель и стал помогать в тушении. А Виталий Давлетбаев поспешил на помощь водителю второго большегруза, который оказался зажат в кабине и не мог выбраться. Медик забрался в кабину и вот что увидел там:

- На теле пострадавшего были ссадины и ушибы, ноги зажаты в груде искореженного металла, словно в тисках. Осмотрев его, я понял, что мужчина находится в состоянии шока.

Достав медицинскую аптечку, Виталий Давлетбаев профессионально оказал мужчине первую доврачебную помощь, обезболил пострадавшего и постоянно разговаривал с ним, чтобы держать его в сознании до того момента, когда на место ДТП приедут спасатели и «скорая помощь».

Константин Макидон и Виталий Давлетбаев героями себя не считают и скромно умолчали на работе о случившемся. Но их поступок не остался незамеченным. Видео и фото ДТП попали в социальные сети и именно так коллеги узнали, кто помогал попавшим в беду людям.

Константин Макидон и Виталий Давлетбаев героями себя не считают. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

- За профессионализм, умение сориентироваться в сложной ситуации и помощь в спасении жизней людей начальник ГУФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь принял решение о поощрении отличившихся сотрудников премией, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

- Мы не сделали ничего сверхъестественного, и на нашем месте так поступил бы любой порядочный человек, - отмечает Константин Макидон.

СПРАВКА «КП»

Полковнику внутренней службы Константину Макидону 37 лет, в уголовно-исполнительной системе он служит с 2000 года. Старшему лейтенанту внутренней службы Виталию Давлетбаеву 33 года, в УИС он служит с 2008 года.