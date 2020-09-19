Спустя три недели в Пермском крае похоронят 10-летнюю девочку, убитую 16-летним подростком

Гроб, в котором похоронят 10-летнюю убитую девочку, сделал своими руками друг семьи.

В субботу, 19 сентября в поселке Калино Чусовского района будут хоронить 10-летнюю девочку, погибшую от рук 16-летнего подростка.

- Утром в субботу, 19 сентября, родным должны отдать тело, - сообщили знакомые семьи, в которой произошла трагедия. - К обеду гроб доставят в Калино и начнут прощаться.

Предать тело земле родные смогут только спустя три недели после трагической гибели 10-летнего ребенка. Дело в том, что все это время в Перми проводилась тщательная судебно-медицинская экспертиза.

У родителей, которые воспитывали троих детей, не было средств на погребение. Семья итак жила бедно, а перед началом учебного года они потратили все накопления на подготовку детей к школе: купили форму, портфели.

В организации похорон семье в том числе помогли и читатели «Комсомольской правды», которые после публикации на нашем сайте, собрали 63 тысячи рублей. Переводы были разные, кто-то присылал по 50 рублей, а кто-то и по десять тысяч. Сейчас средства на погребение в семье есть.

Напомним 10-летняя девочка пропала в Прикамье 25 августа. Она потеряла свой сотовый телефон и в вечернее время ушла искать его на улицу. В 100 метрах от дома школьница встретила 16-летнего подростка. Эта встреча оказалась последней в ее жизни. Знакомый надругался над ней, а потом убил.

Место в 100 метрах от дома, где нашли убитую девочку. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Известно, что родители школьницы нередко выпивают, и поначалу не хотели поднимать шума из-за исчезновения дочери. Искали ее самостоятельно, но спустя два дня обратились в полицию. На поиски ребенка вышли не столько специалисты следственно-оперативной группы под руководством исполняющего обязанности руководителя следственного управления Чингиса Мушараева, но и десятки волонтеров.

В итоге девочку нашли убитой в 100 метрах от дома. По подозрению в «Убийстве малолетней» был задержан 16-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение, сейчас он находится в СИЗО. Он полностью признал вину, но пояснить, почему убил знакомую не смог. Известно, что в момент совершения преступления он был пьян.

16-летний подозреваемый полностью признал вину. Фото: скрин с видео СУ СКР по Пермскому краю.

Старшего брата убитой девочки и ее сестру-близняшку сначала забрала на воспитание сводная сестра детей, потом их передали в приют.

- Родители за это время так и не могли толком выйти из запоя, похоронами будет заниматься сводная сестра убитой девочки, - говорят знакомые семьи. – Брата и сестру обязательно привезут из приюта в Калино, на похороны. Попрощаться.

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