Коронавирус в Перми: оперштаб продлил ограничения

В магазине маска обязательна Фото: Борис КУДРЯВОВ

Действие ограничительных мер в связи с коронавирусом в Прикамье продлено еще на 2 недели. Это было решено 18 сентября на заседании оперштаба.

- Средненедельный показатель заболеваемости увеличился на 10 процентов, - сообщил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.

В связи с этим решено усилить контроль за соблюдением масочного режима, сократить число массовых мероприятий. Людям старше 65 лет режим самоизоляции продлили до 4 октября. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы, детские развлекательные центры. Отменены культурно-массовые мероприятия.

- Жителям настоятельно рекомендуется ношение масок, - заявил губернатор Дмитрий Махонин, присутствовавший на заседании в режиме видеоконференции. - Минпрому поручаю провести работу с собственниками торговых центров и торговых сетей. Если не будет соблюдаться режим, оперштаб будет вынужден закрывать общественные пространства. То же самое касается промышленных предприятий.

Напомним, вчера 17 сентября диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Сегодня стало известно еще о нескольких известных пермяках, заболевших коронавирусом. Это депутат ГосДумы Игорь Сапко, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Николай Иванов, глава Березников Сергей Дьяков, депутат Пермской думы Илья Лисняк.