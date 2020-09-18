«Ставлю температурные рекорды». Депутат Пермской городской думы заболел коронавирусом

Депутат Илья Лисняк лежит в больнице, у него COVID-19. Фото: facebook Ильи Лисняка.

Коронавирусом заболел Илья Лисняк - депутат Пермской городской думы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Уже вторую неделю лежу, который день кашляю, третьи сутки не чувствую запахов.

Ставлю личные температурные рекорды, по градусу угрожающе близкие к водке. В больнице с капельницами и уколами стало полегче, но все равно ничего радостного. Даже от вкусностей прока особого нет, по вполне понятным причинам…По тяжести болезни - это вообще не шутки, берегите себя!»

Также COVID-19 подтвердился у депутата Добрянской Думы Марка Коробова.

«Подтвердился COVID-19. Неделю назад все началось с температуры и ломоты, последние 3 дня знатно орошаю кашлем все вокруг, пропали вкус и запахи. Представляете, как обидно есть и ничего не чувствовать. В общем-то, что еще недавно казалось так далеко, сеи час уже находится в моем организме... Носите маски и перчатки, будьте аккуратны, берегите себя и своих близких!»