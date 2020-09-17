«Через 4 дня после выборов». У губернатора Пермского края подтвердился коронавирус

Дмитрий Махонин отправлен в больницу. Фото: пресс-служба губернатора Пермского края.

Сегодня днем, 17 сентября, появилась информация о том, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ушел на больничный с симптомами ОРВИ. Но сейчас, по уточненной информации, у него обнаружили коронавирус.

- При появлении легких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин, сделали КТ, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора. - Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Дмитрий Николаевич сразу после первого теста был госпитализирован с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих. Проводится стандартное лечение, болезнь проходит в легкой форме. Надеемся, уже в скором времени Дмитрий Николаевич вернется к работе и обычной жизни.

Напомним, 4 дня назад состоялись выборы, по результатам которых Дмитрий Махонин был избран губернатором Пермского края. Его инаугурация была намечена на 21 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Биография Дмитрия Махонина: что известно о новом врио губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин – биография нового врио губернатора Пермского края (подробнее)