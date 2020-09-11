В Перми в банкетном зале «White Hall» состоялся «Выбор прессы»

Одним из лауреатов премии "Выбор прессы" стал Евгений Пепеляев - лучший воспитатель России Фото: Министерство просвещения Российской Федерации

В Перми состоялась церемония вручения премии «Выбор прессы». Название не случайно. Награду вручали героям новостей, чьи свершения в минувшем году, по мнению представителей ведущих СМИ Перми, были наиболее значимыми.

«Комсомолка» недавно рассказывала о том, что подросток, которому пермские врачи пришили отрубленную руку, теперь может этой рукой даже писать. В числе тех, кто совершил это чудо, – сосудистый хирург Ильдус Мухамадеев. В тот день, когда 14-летнего Диму, нечаянно подставившего правую руку под гидроколун, привезли на вертолете из Куеды в Пермь, Ильдус был на даче: дело было в воскресенье. Но, бросив домашние дела, хирург поспешил на работу. Операция длилась с восьми вечера до полпятого утра. Итог известен – руку мальчику удалось спасти. А Ильдус Мухамадеев получил награду «Выбор прессы» в номинации «За чудо».

Среди награжденных также - лучший воспитатель страны Евгений Пепеляев. Бывший радиофизик нашел себя в качестве «усатого няня». Уже семь лет Евгений работает воспитателем детского сада. А в 2019 году он стал победителем X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Награду «Выбор прессы» Евгению Пепеляеву вручил редактор Радио «Комсомольская правда»-Пермь» Ярослав Богдановский. Кстати, во время самоизоляции Евгений не раз выступал на радио «КП»-Пермь», читая сказки для детей.

Два брата-предпринимателя Александр и Владимир Жулины, создавшие квас «Благодать» были награждены за успехи в продвижении пермского бренда на федеральном уровне. Их квас можно найти в торговых сетях по всей стране, причем не только летом.

«Выбор прессы» в номинации «За вдохновляющий личный пример» получил педагог Андрей Захаров, единственный в Пермском крае преподаватель с синдромом Дауна.

Виртуоз-балалаечник Андрей Киряков стал лауреатом премии за виртуозный PR Пермского края. Он снял клип на саундтрек к «Мстителям» и сыграл в программе Ивана Урганта с Билли Айлиш. Игрой пермского музыканта восхищались группы Queen и Scorpions.

Премию за личный вклад в благоустройство Перми получил Владимир Кормщиков, который собственными руками создал на месте пустыря цветущий сквер.

А предпринимателю Вадиху Гиниатулину вручили премию в номинации «За спокойствие родителей». Он разработал приложение для контроля за детьми, которое стало популярным среди родителей по всему миру. Сервис «Где мои дети» работает более чем в 280 странах и на 32 языках. Ежемесячно им активно пользуются около 800 тысяч человек.

Участие в церемонии «Выбор прессы» принял врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Он вспомнил, как участвовал в подобном мероприятии в 2011 году. Тогда Махонин возглавлял пермское управление антимонопольной службы и ему вручили премию как самому открытому для СМИ чиновнику.

В банкетном зале «White Hall» вручали награды не только журналисты. Генеральный партнер «Выбора прессы»– Уральский завод противогололедных материалов – наградил четвероклассницу Дашу Шейнину, которая изобрела адаптер, который позволяет регулировать длину провода катетера инсулиновой помпы. Даша представляла свое изобретение на международной выставке молодых изобретателей в Индонезии. Сейчас она ждет патент на него. Пока же девочке вручили награду - ноутбук.