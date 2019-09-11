Американская певица Билли Айлиш восхитилась пермским балалаечником

9 сентября в эфир «Первого канала» вышла передача «Вечерний Ургант», гостьей которой стала 17-летняя американская певица Билли Айлиш. Она впервые приехала в Россию с концертами.

- Это самая обсуждаемая исполнительница этого года, почти все песни с ее дебютного альбома попали в музыкальные чарты, а билеты на концерты раскупаются за 10 минут. Это первая молодая артистка, которая в 21 веке достигла таких успехов, - представил гостью ведущий Иван Ургант.

Фото из официальной группы Андрея Кирякова "ВКонтакте"

Подарком певице стала русская версия хита «Bad guy», которую фолк-проект «Репа&Поверье» исполнил на народных инструментах. Одним из участников коллектива является пермский балалаечник Андрей Киряков. Билли Айлиш была приятно удивлена новой подачей своей песни и даже немного подпела музыкантам.

Как рассказал сам пермский артист, съемки передачи проходили еще в августе, когда у певицы шли концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Поклонники Андрея Кирякова высоко оценили его выступление на «Вечернем Урганте» и пожелали ему успехов в дальнейшем творчестве.