2019-09-11T07:57:03+03:00
Звезды

Американская певица Билли Айлиш восхитилась пермским балалаечником

Андрей Киряков исполнил кавер-версию ее хита на передаче «Вечерний Ургант»
Екатерина ГАСПЕР
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Фото из группы передачи "Вечерний Ургант" "ВКонтакте"Фото из группы передачи "Вечерний Ургант" "ВКонтакте"
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9 сентября в эфир «Первого канала» вышла передача «Вечерний Ургант», гостьей которой стала 17-летняя американская певица Билли Айлиш. Она впервые приехала в Россию с концертами.

- Это самая обсуждаемая исполнительница этого года, почти все песни с ее дебютного альбома попали в музыкальные чарты, а билеты на концерты раскупаются за 10 минут. Это первая молодая артистка, которая в 21 веке достигла таких успехов, - представил гостью ведущий Иван Ургант.

Фото из официальной группы Андрея Кирякова "ВКонтакте"

Фото из официальной группы Андрея Кирякова "ВКонтакте"

Подарком певице стала русская версия хита «Bad guy», которую фолк-проект «Репа&Поверье» исполнил на народных инструментах. Одним из участников коллектива является пермский балалаечник Андрей Киряков. Билли Айлиш была приятно удивлена новой подачей своей песни и даже немного подпела музыкантам.

Как рассказал сам пермский артист, съемки передачи проходили еще в августе, когда у певицы шли концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Поклонники Андрея Кирякова высоко оценили его выступление на «Вечернем Урганте» и пожелали ему успехов в дальнейшем творчестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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