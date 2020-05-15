«В него вложены миллионы и моя душа!». Пенсионер из Перми за собственные деньги разбил на пустыре сквер

- В августе будет 20 лет, как я начал строить свой сквер, - вспоминает 79-летний пенсионер из Перми Владимир Кормщиков. - Когда-то в микрорайоне Парковом был заброшенный пустырь, земля постоянно горела. А я живу рядом, в доме № 41 на проспекте Парковом, и мне это не нравилось. Я всю жизнь проработал юристом, а тогда только на пенсию вышел, и чтобы затушить постоянно горящий торф, взялся за дело. Я решил создать здесь сквер.

Сквер пытались отобрать

Но как только пермяк разровнял участок, приехали бизнесмены и заявили, что будут строить здесь автостоянку. Они развернули бурную деятельность, навозили щебня, но потом выяснилось, что никаких документов на эту землю у них не было.

- Землю мы тогда отстояли, помогли жители микрорайона, которые вышли на митинг и вызвали полицию, - объясняет мужчина. - Еще не раз потом этот сквер пытались у нас отнять: рядом шло активное строительство магазинов, спортивного центра, автосалона. Но сквер людям нужен, посмотрите, сколько пермяков здесь гуляет!

На площадках действительно много детей, на лавочках в тени деревьев отдыхают пенсионеры, а чуть поодаль школьницы делали красивые сэлфи на фоне цветущих яблонь.

Первые 11 лет Владимир Михайлович облагораживал сквер только за собственный счет. Деньги откладывал с пенсии, подрабатывал. А потом копал, завозил землю и засеивал газоны.

Каждый день пенсионер работает в своем сквере.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- В те годы во дворах ничего толком не было, а когда появился сквер, со всего Паркового родители стали приводить сюда детей, - улыбается пенсионер. - Малышей в те годы гуляло здесь столько, что я просил родителей стоять возле ограды, чтобы они не мешали детям играть.

Чтобы было больше зелени, Владимир Михайлович покупал деревца и высаживал их.

- Раньше мои березки и сосенки с палец толщиной были, а сейчас вон какие вымахали, поглядите! Я все сюда вкладывал: и душу, и деньги, - говорит пермяк. - У меня здесь сосны посажены, ели, рябины и березы - все по 22 штуки. По периметру около 700 кустов сирени, они как зеленая изгородь. А яблони мне подарила администрация родного Дзержинского района.

Со временем в сквере, который сейчас занимает шесть тысяч квадратных метров, появились скамейки, клумбы, новая детская площадка с горкой, качелями и песочницей. Детскую площадку для малышей подарили скверу городские власти.

Кто-то отправил его историю на конкурс

Весь свой день пенсионер проводит здесь. Раньше помогал младший сын, но в прошлом году случилась беда, и его не стало. Жена из-за болезни тоже больше времени проводит дома. Когда мы приехали в сквер, Владимир Михайлович возил землю в тачке для нового газона. Все, кто проходил мимо, обязательно здоровались с ним.

- Некоторых я даже не знаю, но меня, похоже, здесь знают все, - говорит пенсионер. - Мне сейчас очень многие помогают: ТСЖ субботники организовывают, депутаты выделяют деньги, чтобы дорожки заасфальтировать, кто-то торф привозит, щебень, песок, цветы сажает.

Здесь посажены сосны, ели, рябины и березы - все по 22 штуки.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Но не бывает бочки меда без ложки дегтя.

- Случается, что и тренажеры ломают, и цветы выкапывают, но что делать? Мы ремонтируем и снова высаживаем, - разводит руками добрый дедушка.

Два года назад Владимир Кормщиков обратился в администрацию, чтобы его сквер официально признали сквером. И так как здесь установлен памятник детям-участникам трудового фронта и жертвам войны, то личный проект пермского пенсионера было решено официально назвать именем Победы.

Сквер в микрорайоне Парковый носит имя Победы.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Не так давно за свои добрые дела пенсионер Владимир Кормщиков попал в число участников экомарафона National Geographic в номинации «Я берегу планету». Стать номинантом конкурса может каждый, кто неравнодушен к природе России. Победителя ожидает денежный приз.

- Я даже не представляю, кто сделал эту заявку, но если вдруг удастся выиграть, я деньги сюда, в свой сквер, вложу! В планах уже есть проект спортивной площадки для подростков и взрослых. А на оставшиеся деньги слуховой аппарат куплю, он дорогой, 40 тысяч стоит, а я слышать плохо стал.

Уже сейчас личный проект пермского пенсионера - самый популярный среди всех участников конкурса. За него проголосовало 92% пользователей. Голосование на сайте ecoplanet.nat-geo.ru будет длиться до конца июня.

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