«Пытаются поймать сенсацию». Жители Березников снимают на сотовые телефоны забежавшего в город медвежонка

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- Этот медвежонок забежал к нам в Березники еще в пятницу, 28 августа, - рассказывает председатель Березниковского общества охотников и рыболовов Валентин Шадрин. – Пришел он со стороны Ремзавода, и за эти четыре дня прошел все Березники. Сейчас он находится у поселка Абрамово. Вероятней всего, его отогнали от матери-медведицы в лесу возле города собаки, и теперь он заблудился и бродит по улицам. Мать его в город, естественно, не пойдет.

Сейчас голодный и испуганный бедолага, которого затравили местные собаки, бегает по Березникам, а за ним – десятки местных жителей с телефонами. Люди пытаются снять сиротку на сотовый и опубликовать в соцсетях сенсацию. Видео с косолапым опубликовали на портале Мой город Пермь.

- А это очень пугает медвежонка, а ведь сейчас его пытаются поймать бригада сотрудников МЧС и охотники, - объясняет Валентин Шадрин. – Ни в питомник, ни в зоопарк его отправлять не планируют, самое главное сейчас поймать и отвезти его в лес. Мы будем искать в лесу следы медведей, и уже там выпустим его в лес. Хорошо, конечно, если он найдет свою мать. Но если встретит другую медведицу или медвежье семейство, то тоже не умрет с голоду, его они не должны отогнать.

Один раз лохматого потеряшку уже окружили и чуть не выловили, но он смог выскочить и удрать от ловцов. «КП» будет следить за тем, как будет развиваться ситуация.

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