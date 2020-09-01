«Экспертиза будет длительной». Похоронить убитую в Пермском крае девочку родные смогут только в середине сентября

Девочку нашли через несколько дней в траве за огородами, в 150 метрах от дома.

- Мы уже купили продукты на поминки, оплатили все, что необходимо для погребения, договорились с батюшкой, звоним в Пермь, где идет экспертиза, а нам говорят, что идти она будет еще долго, и что тело нам отдут не ранее, чем в середине сентября, - плачут родные убитой 10-летней девочки из поселка Калино Чусовского района. - Объясняют, что следователям нужно тщательно во всем разобраться. Получается, что даже в девятому дню мы не сможем предать ее тело земле.

Трагедия, напомним, произошла в Пермском крае конце августа. Инга (имя изменено по требованию законодательства, - Ред.) ушла вечером из дома искать потерянный телефон, но встретила местного парня. После этого живой школьницу никто не видел. Нашли ее через несколько дней в траве за огородами, в 150 метрах от дома. Перед тем как забить до смерти свою жертву, изверг жестоко издевался над ней.

16-летнего подозреваемого арестовали на два месяца. Фото: скрин с видео пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю.

Подозреваемого задержали спустя сутки. Им оказался 16-летний местный подросток. Он жил с матерью и вел разгульный образ жизни. В тот вечер он был пьян.

Следователи опубликовали видео из суда, где подозреваемому избирали меру пресечения. В наручниках из автозака спрыгивает высокий – на голову выше конвоира – парень. Судя по комплекции, силы у него столько, что 10-летняя девочка вряд ли смогла оказать ему достойное сопротивление.

Парня останавливают перед камерой, потом ведут по коридорам в зал суда и закрывают в стеклянной клетке.

- Вину в совершенном преступлении признаете? – спрашивает оператор.

- Да.

- Полностью?

- Да.

- В содеянном раскаиваетесь?

- Да.

- Можете пояснить, в связи с чем преступление совершили?

Но на этот вопрос обвиняемый ответа так и не дал. Суд арестовал его на два месяца на время следствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Девочку похоронят в закрытом гробу». Родителям убитой в Прикамье школьницы неравнодушные люди перечислили 63 тысячи рублей

Обвиняемый в убийстве 16-летний подросток полностью признал вину. Он под стражей. (Подробнее...)

«Ее крика никто бы не услышал». Стали известны подробности убийства в Прикамье 10-летней девочки

Родители спохватились о пропаже ребенка только через два дня (Подробнее...)