«Экспертиза будет длительной». Похоронить убитую в Пермском крае девочку родные смогут только в середине сентября

Девочку нашли через несколько дней в траве за огородами, в 150 метрах от дома.
- Мы уже купили продукты на поминки, оплатили все, что необходимо для погребения, договорились с батюшкой, звоним в Пермь, где идет экспертиза, а нам говорят, что идти она будет еще долго, и что тело нам отдут не ранее, чем в середине сентября, - плачут родные убитой 10-летней девочки из поселка Калино Чусовского района. - Объясняют, что следователям нужно тщательно во всем разобраться. Получается, что даже в девятому дню мы не сможем предать ее тело земле.
Трагедия, напомним, произошла в Пермском крае конце августа. Инга (имя изменено по требованию законодательства, - Ред.) ушла вечером из дома искать потерянный телефон, но встретила местного парня. После этого живой школьницу никто не видел. Нашли ее через несколько дней в траве за огородами, в 150 метрах от дома. Перед тем как забить до смерти свою жертву, изверг жестоко издевался над ней.
16-летнего подозреваемого арестовали на два месяца. Фото: скрин с видео пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю.
Подозреваемого задержали спустя сутки. Им оказался 16-летний местный подросток. Он жил с матерью и вел разгульный образ жизни. В тот вечер он был пьян.
Следователи опубликовали видео из суда, где подозреваемому избирали меру пресечения. В наручниках из автозака спрыгивает высокий – на голову выше конвоира – парень. Судя по комплекции, силы у него столько, что 10-летняя девочка вряд ли смогла оказать ему достойное сопротивление.
Парня останавливают перед камерой, потом ведут по коридорам в зал суда и закрывают в стеклянной клетке.
- Вину в совершенном преступлении признаете? – спрашивает оператор.
- Да.
- Полностью?
- Да.
- В содеянном раскаиваетесь?
- Да.
- Можете пояснить, в связи с чем преступление совершили?
Но на этот вопрос обвиняемый ответа так и не дал. Суд арестовал его на два месяца на время следствия.
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