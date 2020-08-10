"Решил сэкономить на зарплате". Вынесен приговор экс-министру общественной безопасности Пермского края

Андрей Ковтун незаконно потратил 790 тысяч рублей Фото: Екатерина ГАСПЕР

В Кировском районном суде вынесли приговор бывшему министру общественной безопасности Пермского края Андрея Ковтуна. Его признали виновным в том, что он, будучи заместителем начальника окружного центра МЧС, четыре года получал часть зарплаты за подставное лицо - Владимира Чудинова, который работал егерем в его охотничьем хозяйстве в Ильнском районе. Таким образом Андрей Ковтун решил сэкономить на зарплате своего работника, чтобы не платить ему из собственного кармана.

- Андрей Ковтун обвиняется в совершении хищения путем обмана с использованием служебного положения группой лиц денежных средств МЧС России по Пермскому краю, - сообщил следователь. - В ходе следствия было установлено, что он трудоустроил в пожарную часть своего егеря Владимира Чудинова, а оставшиеся сверх того деньги он забирал себе.

Общая сумма денег, незаконно выплаченных из бюджета с марта 2013 года по конец 2017 года, составила более 790 тысяч рублей.

Напомним, в структуре МЧС Андрей Ковтун работал до 2017 года, затем занял кресло краевого министра территориальной безопасности. Но в январе 2019 года, после того, как был привлечен по делу о мошенничестве еще в качестве свидетеля, добровольно подал в отставку.

Суд приговорил Андрея Ковтуна к трем годам восьми месяцам условно, штрафу в размере 50 тысяч рублей и лишению звания генерал-майора.

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