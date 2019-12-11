«Устроил на работу своего егеря». За свою свободу Андрей Ковтун готов был заплатить три миллиона

В среду в Свердловском районном суде Перми выбирали меру пресечения бывшему министру общественной безопасности Пермского края Андрею Ковтуну. Его, напомним, задержали два дня назад по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи подозревают генерала-майора в том, что он четыре года получал часть зарплаты за подставное лицо в то время, когда был заместителем начальника окружного центра МЧС.

В начале заседания представитель прокуратуры предоставил суду медицинскую справку о том, что у Андрея Ковтуна нет хронических заболеваний. А защитник обвиняемого ходатайствовал об избрании альтернативной меры пресечения в виде домашнего ареста или денежного залога в 3 миллиона рублей. Также он предоставил положительную служебную характеристику на своего подзащитного.

- Ковтун обвиняется в совершении хищения путем обмана с использованием служебного положения группой лиц денежных средств МЧС России по Пермскому краю, - выступил в суде следователь. - В ходе расследования установлено, что он организовал трудоустройство своего егеря в пожарную часть для того, чтобы не платить ему самому зарплату, а также похищать оставшиеся деньги – 13 тысяч рублей в месяц. Следствие полагает, что избрание иной меры пресечения, кроме как содержание под стражей, невозможно, потому что это необходимо для ведения расследования и установления истины.

По словам следователя, ранее Андрей Ковтун уже пытался противодействовать следствию, тогда у правоохранительных органов еще не было к нему никаких претензий.

- Он вызвал к себе начальника отряда, куда был трудоустроен его егерь Владимир Чудинов, и предложил план действий для того, чтобы скрыть факт фиктивности его работы, - рассказал следователь. - В частности, якобы тот работал не пожарным, а электриком. Он попросил организовать для него экскурсию по пожарной части, показать, где находится проводка и электрощитки. Сам Чудинов сначала заявлял, что действительно был электриком, но потом признался, что на самом деле никем в пожарной части не работал и дал ложные показания по инициативе Ковтуна. Сам Ковтун тоже на первом допросе дал ложные показания, представлялся больным, пытался сорвать очные ставки. Но под давлением собранных доказательств признался в фиктивном трудоустройстве.

Сторона обвинения высказала опасения, что в дальнейшем Андрей Ковтун, если останется на свободе, будет оказывать влияние на свидетелей и убеждать их дать ложные показания, и поэтому запросила избрание меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Андрей Ковтун держался на суде спокойно, говорил тихо. С доводами следователя не согласился.

- Не согласен, при любом вызове я являлся, даже будучи на больничном, никакого давления не оказывал, - сказал он. - Про воспрепятствование следственным действиям даже говорить нет смысла, я признал свою вину в полном объеме, ни на кого давить или подстрекать не собираюсь. Последние месяцы я вообще ни с кем из причастных не встречался.

По словам защитника Ковтуна, мера заключения под стражу является исключительной и применяется в случаях, когда обвиняемый имеет намерения скрыться от следствия или воспрепятствовать ходу проведения розыскных мероприятий.

- Но у Ковтуна нет таких намерений, - сообщил защитник. – Кроме того, он готов погасить ущерб от совершенного преступления.

В результате суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Напомним, в структуре МЧС Андрей Ковтун работал до 2017 года, затем по предложению губернатора Виктора Басаргина занял кресло краевого министра территориальной безопасности. Но в январе этого года добровольно подал в отставку, о чем губернатор Максим Решетников объявил на заседании краевого правительства. Как раз в то время он был привлечен по делу о мошенничестве в качестве свидетеля.

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