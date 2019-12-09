В Перми генерала-майора подозревают в том, что он получал часть зарплаты за подставное лицо

СЕГОДНЯ 20:06 2019-12-09T20:42:48+03:00

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Прикамские следователи сообщили, что сегодня задержали бывшего министра общественной безопасности Пермского края Андрея Ковтуна. Его подозревают в том, что он четыре года получал часть зарплаты за подставное лицо в то время, когда был заместителем начальника ГУ МЧС по Пермскому краю, и совершил тем самым мошенничество в особо крупном размере. По совпадению, генерал-майора задержали в Международный день борьбы с коррупцией.

- Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю в ходе расследования уголовного дела по признакам преступления о мошенничестве в крупном размере по подозрению в совершении преступления задержан бывший заместитель начальника Приволжского регионального центра МЧС РФ по Государственной противопожарной службе, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - По данным следствия, подозреваемый фиктивно устроил в одну из пожарных частей города Перми в качестве пожарного своего знакомого, который с марта 2013 года по конец 2017 года не исполнял каких-либо обязанностей по службе, однако ему начислялась и выплачивалась заработная плата и иные положенные выплаты, сумма которых составила более 790 тысяч рублей. Похищенными бюджетными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению.

Получается, что в среднем это подставное лицо, проработав 58 месяцев, получало по 13 тысяч 620 рублей в месяц.

В структуре МЧС Андрей Ковтун работал до 2017 года, затем по предложению губернатора Басаргина занял кресло краевого министра территориальной безопасности. Но в январе этого года добровольно подал в отставку, о чем губернатор Максим Решетников объявил на заседании краевого правительства. Как раз в то время он был привлечен по делу о мошенничестве в качестве свидетеля.

- В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU