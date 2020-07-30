2020-07-30T06:55:36+03:00
Происшествия

«Кабина была всмятку». Виновницу массового ДТП с юными спортсменами под Краснокамском отправили в колонию

В аварии погиб один человек и пострадали еще восемь
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: ПЕРМЬ СЕЙЧАС.Фото: ПЕРМЬ СЕЙЧАС.
Изменить размер текста:

В Краснокамске завершился суд по делу о громкой аварии, произошедшей 10 января 2020 года. Напомним, в тот день на объезде Краснокамска водитель «Лады Гранта», 33-летняя Любовь Ч., не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Ее автомобиль столкнувшись с грузовым тягачом «Volvo FH». От удара «Гранту» отбросило на другую фуру, двигавшуюся в попутном направлении, которая затем столкнулась с едущими навстречу «Газелью», «Hyundai Solaris» и автобусом «Mercedes Benz», где находились 36 воспитанников спортивной школы, возвращавшиеся с соревнований.

Во время аварии кабину автобуса просто смяло в салон – водитель решил принять удар на себя и пострадал. Как рассказал тренер спортсменов Сергей Мачулин., если бы не самоотверженность водителя автобуса, все могло бы обернуться намного трагичней.

Как сообщили в Минздраве Прикамья, при ДТП травмы получили четыре ребенка и пятеро взрослых. Пассажир «Hyundai Solaris» через несколько дней скончался в больнице. Травмы получила и его внучка, тоже ехавшая в этом автомобиле.

Краснокамский суд приговорил водителя «Лада Гранта» к полутора годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев. Кроме того, она должна будет выплатить семье погибшего 1 миллион 300 тысяч рублей.

Защита Любови Ч. намерена обжаловать приговор, сообщили в суде.

"Кабину смяло в салон автобуса". В массовом ДТП под Пермью пострадали девять человек

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В массовой аварии под Краснокамском пострадали четверо детей и пять взрослых

Столкнулись школьный автобус, грузовик и несколько легковых автомобилей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роспотребнадзор рассказал, на каких пляжах в Перми нельзя купаться
За массовое ДТП в Пермском крае женщина получила срок
В Перми 2-летнему мальчику в автобусе зажало руку
Один погиб, двое получили тяжелые травмы: на трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три грузовика
В ожидании апокалипсиса: пермяки делятся фотографиями надвигающейся грозы
В Пермском крае окончены поиски 23-летнего парня
В Пермском крае нашли погибшим пропавшего три месяца назад мужчину
Пять кандидатов претендуют на пост губернатора Пермского края
Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины
В Пермском крае пропал 23-летний молодой человек
ВТБ выдал пермякам ипотеку по ставке 6,5% на 700 миллионов рублей
Стало известно, зачем школьница осквернила мемориал героям ВОВ в Пермском крае
В Перми 2 августа отключат фонтаны
Первая интеграция блокчейн-платформ банка и нефтетрейдера: Райффайзенбанк автоматизирует оплату счетов Петролеум Трейдинг
В Перми в следующем году появится новый спортивный центр
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал победителем конкурса Минэнерго на лучшую социально-ориентированную компанию
В Пермском крае за сутки выявили еще 71 случай коронавируса
В Перми за сутки под колеса автомобилей попали три велосипедиста
В Прикамье неадекватная женщина изрезала ножом фельдшера
В Перми волонтеры отправляются в лес на поиск пропавшего подростка
За затопленную квартиру пермяк отсудил у ТСЖ 200 тысяч рублей
Подростка, сбившего девушку на папином «Lexus», снова ждет суд
Дольщики долгостроев в Перми узнают сроки, когда получат свое жилье или компенсацию за него
В Перми женщину чудом не задавило будкой «Газели»
Зоопарк в Перми решено достраивать