«Кабина была всмятку». Виновницу массового ДТП с юными спортсменами под Краснокамском отправили в колонию

В Краснокамске завершился суд по делу о громкой аварии, произошедшей 10 января 2020 года. Напомним, в тот день на объезде Краснокамска водитель «Лады Гранта», 33-летняя Любовь Ч., не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Ее автомобиль столкнувшись с грузовым тягачом «Volvo FH». От удара «Гранту» отбросило на другую фуру, двигавшуюся в попутном направлении, которая затем столкнулась с едущими навстречу «Газелью», «Hyundai Solaris» и автобусом «Mercedes Benz», где находились 36 воспитанников спортивной школы, возвращавшиеся с соревнований.

Во время аварии кабину автобуса просто смяло в салон – водитель решил принять удар на себя и пострадал. Как рассказал тренер спортсменов Сергей Мачулин., если бы не самоотверженность водителя автобуса, все могло бы обернуться намного трагичней.

Как сообщили в Минздраве Прикамья, при ДТП травмы получили четыре ребенка и пятеро взрослых. Пассажир «Hyundai Solaris» через несколько дней скончался в больнице. Травмы получила и его внучка, тоже ехавшая в этом автомобиле.

Краснокамский суд приговорил водителя «Лада Гранта» к полутора годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев. Кроме того, она должна будет выплатить семье погибшего 1 миллион 300 тысяч рублей.

Защита Любови Ч. намерена обжаловать приговор, сообщили в суде.

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