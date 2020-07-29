«За смелось, решительность и мужество». Глава Прикамья поблагодарил троих пермяков за спасение утопающей девушки

В Перми, 29 июля, глава региона Дмитрия Махонин встретился с тремя пермяками, которые спасли тонущую девушку на Каме в прошлые выходные. На встречу пришли Роман Павлов, Илья Демин и Ирина Гайсина.

Глава региона поблагодарил героев за смелость, решительность и мужество.

- В нашем регионе живут неравнодушные люди, готовые в любую минуту прийти на помощь. - Спасибо большое за то, что вы, рискуя собственной жизнью, в первую очередь думали не о себе, а о других людях, с которыми даже не знакомы, - сказал Дмитрий Махонин. - Нет ничего ценнее, чем жизнь человека. От лица Правительства Пермского края поздравляю наших героев!

Напомним, вечером 25 июля на набережной Камы женщина зашла в реку и поплыла к середине реки, но не рассчитала силы и начала тонуть. На помощь ей бросился 26-летний пермяк Роман Павлов. По специальности он инженер-геодезист. Служил в ракетных войсках и пять лет занимался плаванием. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» он рассказал, что на месте происшествия оказался совершенно случайно, а когда все закончилось, до утра не мог уснуть.

Роман Павлов не раздумывая бросился в воду, спасать утопающую девушку. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Илья Демин рассказал, что видел в одной телепередаче, что подняться по бетонным плитам достаточно тяжело.

- Поэтому решил, что понадобится помощь, - сказал Илья. - Я кричал, чтобы Рома плыл в нашу сторону, а когда он приблизился, вместе с еще одним мужчиной поплыли к нему навстречу. Почти у берега мы забрали женщину и вынесли из воды.

Илья Демин организовал цепочку из людей,которые вытащили пострадавшую на берег. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Ирина Гайсина - ассистент стоматолога, 2 года работала в реанимации. Она рассказала, что девушка не дышала, жители предлагали провести реанимацию, но Ирина объяснила, что этого делать не нужно, так как есть пульс. Она помогла избавится девушке от воды в легких.

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