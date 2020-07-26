«Взялись за руки и выстроились в цепочку». В Перми тонущую женщину спасали всей набережной

Вечером в субботу, 25 июля, на набережной Перми едва не произошла трагедия. В паблике "Мой город Пермь" очевидица сообщила, что на Каме 32-летняя женщина бросилась в воду, доплыла на спине почти до середины реки, начала тонуть и кричать: «Мама, мама».

- К ней на помощь поплыл мужчина, - рассказывает очевидец. - До самого берега он тащил ее на себе. Мой знакомый Илья помог мужчине вытащить женщину из воды, а потом организовал прохожих, чтобы поднять ее по скользкому склону набережной.

По словам очевидца, молодой женщине оказали первую помощь и передали медикам.

- Меня все еще трясет, но я невероятно горжусь нашими горожанами и своим другом Ильей за то, что не растерялись и спасли чью-то жизнь! Надеюсь, все закончится благополучно,- добавила очевидец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/792647" frameborder="0"></iframe> В Перми на Каме спасли тонущую женщину. Видео: паблик Мой город Пермь/VK.

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