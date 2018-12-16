2018-12-16T22:16:21+03:00
Происшествия

«На его счету более 30 жертв». За информацию о душителе пенсионерок, который убивал и в Перми, пообещали три миллиона

Маньяк представлялся бабушкам сотрудником ТСЖ или социальных служб
Елена КОНОВА
Поделиться:
Ориентировка пресс-службы СУ СКР по Свердловской областиОриентировка пресс-службы СУ СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

Напомним, что преступления совершались в период с 2011 по 2012 год. Всего убитыми оказались более 30 пенсионерок. Следствие полагает, что за преступлениями стоит один и тот же человек.

- Во всех случаях жертвами преступления были одиноко проживающие в домах – "хрущевках" женщины возрастом от 75 до 90 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - Преступник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их удавкой, например, поясом от халата.

В Перми от рук маньяка, предположительно, погибли две пенсионерки. Одна из них жила в Индустриальном районе города, другая - в Мотовилихинском.

Примерный психологический портрет "поволжского маньяка":

-мужчина в возрасте от 20 до 35 лет;

-среднего роста (около 175 см);

-худощавого телосложения, при этом физически развит, внешность невыразительная;

-городской житель, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей;

-имеет невысокий социальный статус и уровень материального благополучия;

-имеет криминальный опыт;

-образование – среднее.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются ко всем, у кого есть информация о маньяке: сообщите об этом следователям Екатеринбурга по телефону 8(343)297-71-85 или по круглосуточному телефону доверия полиции - 8(343)358-71-61.

- Лицу, информация которого поможет следствию в установлении личности преступника, будет выплачена денежная сумма в размере 3 000 000 рублей, - добавили в пресс-службе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Баскетбольный клуб «Парма» обыграл УНИКС
Сотрудники ГИБДД напомнили о пермском светофоре для пешеходов, зависимых от соцсетей
После того, как в Пермском крае семь вагонов поезда сошли с путей, возбудили уголовное дело
Из-за оставленного пакета с игрушками к зданию в Перми съехались оперативные службы
На следующей неделе ночная температура в Перми может упасть до -30 градусов
Полицейские задержали пермяка, который изнасиловал 18-летнюю студентку
В Прикамье бывшие заключенные ворвались в дом к пенсионерке и зарубили ее топором ради телефона и денег
«Новогоднее чудо для Арчи еще не произошло». В Перми ищут передержку псу, которого выкинули в мусорку в пакете
Пермские байкеры устроили митинг против повышения транспортного налога
В Прикамье семь вагонов грузового поезда сошли с путей
В Прикамье беспредельщик разбил иномарку знакомого, а затем напал на его мать
В Перми четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок
Пермячки работали поварами на теплоходе с фальшивыми медицинскими книжками
В Перми осудили двух молодых людей, уклонявшихся от армии
В Краснокамске наркоман в подъезде убил мужчину
В Прикамье поисковики ищут родных летчика, погибшего в годы войны
44-летнего пермяка, объявленного в розыск, задержали сотрудники уголовного розыска