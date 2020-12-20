«Просыпается ночью и начинает плакать». В Прикамье продолжают спасать пса, который угодил мордой в капкан

Бедное животное приютила волонтер и уже придумала для него имя. Фото: Лидя Фадеева

- Мы держимся, стараемся держаться. Недавно ездили в клинику, сдали анализы, о результатах сообщат позже, после поездки ему стало хуже, периодически поднимается температура, - рассказывает волонтер Елена.

Напомним, 17 декабря проезжающий по дороге между Горнозаводском и поселком Теплая водитель заметил собаку, на морде которой был капкан. Животное стояло на обочине и ждало помощи. Двое молодых людей вышли из автомобиля, собака сначала хотела убежать, но потом все же дала себе помочь. Молодые люди сняли железные оковы с морды бедного животного. Но после этого собака убежала в лес. Спасать бедолагу поехали волонтеры. Они нашли пса в кустах, он еле дышал. На руках его донесли до машины.

- В машине он начал кричать так, что мы сами уже не знали, что нам делать, а останавливаться было нельзя, - вспоминает волонтер Елена. - Думали, лишь бы дотянуть до клиники.

Собаку все же удалось довезти до ветерки. Врачи уже были предупреждены. Животному сделали капельницу, обработали рану и назначили антибиотики. Елена забрала беднягу к себе домой.

- Псу придумали имя. Его назвали Стелс, потому что нашли рядом со Стелой, - рассказывает подруга волонтера Елены Лидия, которая помогает выхаживать пса. - Раньше он плакал каждую ночь, сейчас мы ставим ему обезболивающие, но их хватает на три часа. Этой ночью до трех часов он спал спокойно, а потом проснулся и снова начал плакать. Врачи пока не делают никаких прогнозов. Рана очень серьезная, нужна еще операция, но наркоз он может не пережить. Поэтому мы ждем, когда он окрепнет, и повезем его в Пермь.

Если вы хотите помочь спасти собаку, можете позвонить волонтеру Елене по телефону +7 902 63 16 004 и узнать, какая помощь необходима.