В Закамске обнаружен клад: квартиры в новом современном жилом комплексе за 3.8 млн рублей

Фото предоставлено ПЗСП

Для нас с вами важно, чтобы в суете дней мы всегда смогли интересно проводить время с детьми, отдыхать, заниматься спортом, не тратить много времени на дорогу до работы, быстро и с комфортом парковать машину рядом с домом.

ПЗСП создает в Кировском районе среду, в которой есть всё для жильцов. Таких проектов в Закамске еще не строили. ЖК «Мастер квартал» на Автозаводской, 5 станет местом, где вы найдете всё, что нужно для жизни, отдыха и развлечений.

В конце июля стартовали продажи квартир во втором этапе. Это отличная возможность выбрать квартиру на старте — пока доступны самые привлекательные варианты. В продаже появились долгожданные трёхкомнатные квартиры с окнами на две противоположные стороны дома. Не откладывайте выбор — такие квартиры действительно быстро находят своих покупателей.

Важным преимуществом нового жилого комплекса от ГК ПЗСП станет транспортная доступность и близость ко местам отдыха и социальной инфраструктуре. Жилой комплекс строится в концепции «Город в городе» и включает всё необходимое для комфортной жизни на территории дома: собственный торговый центр, соседский центр для мероприятий и развлечений, колясочные, пункты выдачи, кафе, площадки для игр, отдыха и занятия спортом.

Всего будет построено 7 домов переменной этажности, цены начинаются от 3,8 млн рублей. К моменту заселения квартира будет готова в предчистовой отделке или «под ключ» за дополнительную плату. Панорамные лоджии украсят дом и откроют вид на Каму и микрорайон с парками и скверами. Вход в подъезды будет с уровня земли, что очень удобно для родителей с колясками и пенсионеров.

В «Мастер квартале» особое внимание будет уделено благоустройству территории, детским площадкам и зонам отдыха. Дом будет построен в концепции «двор без машин». По всей территории дома будут высажены липы, яблони, ивы, клены и множество декоративных кустарников, которые создадут особую атмосферу уюта.

В шаговой доступности для жителей будут располагаться магазины, пункты выдачи заказов, спорткомплекс, школы и детские сады, скверы и другие места для прогулок всей семьей.

Дом расположен рядом с конечной остановкой автобусов, на которых можно добраться до любой части города, здесь находятся Поликлиника №1, МСЧ №133, детские сады, школы, сквер ветеранов Афганистана по ул. Торговой и сквер у Дворца культуры им С.М. Кирова.

Сейчас в ПЗСП действуют выгодные акции, скидка 3%, семейная ипотека 4,5% на весь срок и другие предложения на покупку квартиры.

Менеджеры ПЗСП расскажут больше о домах и отправят планировки квартир. Телефон: +7 (342) 292-15-47.

Офисы продаж: ул. Автозаводская, 5; ул. Докучаева, 31 и Петропавловская, 52.

Сайт ГК «ПЗСП»

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Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Автозаводская, 5». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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По данным портала ЕРЗ.РФ на 01.08.2026 г. ГК ПЗСП занимает I место по объёму текущего строительства в Пермском крае.

В период с 27.04.2026 - 31.08.2026 г. Покупатели квартир, реализуемых ГК ПЗСП, вправе получить скидку в размере до 3% на все квартиры ГК «ПЗСП». Предоставляется следующим категориям граждан: студенты (НПО, СПО, ВПО) участники СВО; пенсионеры; молодые семьи – лица, состоящие в браке, при условии, что оба супруга на момент заключения сделки не достигли возраста 35 лет; семьи с тремя и более детьми, не достигшими совершеннолетия. лица c I, II, III группой инвалидности; сотрудники оборонно-промышленного комплекса: ФКП «Пермский пороховой завод», АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», ПАО «Протон-ПМ», АО «Пермский завод «Машиностроитель», ПАО НПО «Искра», ОАО «ПТЗ «Телта», ПАО «Морион», ПАО «Мотовилихинские заводы», ФКП «Пермский пороховой завод», АО «НИИПМ», ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского», АО «ОДК-ПМ», ПАО «ПНППК», АО «Редуктор-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель». Скидка 2% на квартиры предоставляется семьям с двумя детьми, не достигшими на дату сделки совершеннолетия; Скидка в размере 1% на квартиры предоставляется семьям с одним ребенком, не достигшим на дату сделки совершеннолетия; Скидки и акции не суммируются. Покупатель, привлеченный при помощи услуг сторонних агентов (риелторов или участников программы «Клуб партнёров ПЗСП»), вправе получить скидку 3% по условиям настоящего Положения, в таком случае ГК ПЗСП имеет право не выплачивать вознаграждение Агенту. Застройщик ООО «Спецстрой ПЗСП-Автозаводская, 5». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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