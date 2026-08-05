В Прикамье начальник отдела выписывал премии и требовал возврат на свой счет

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Городской суд Березников вынес приговор в отношении начальника участка промышленного предприятия. Фигуранта уголовного дела признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Подсудимый занимал в организации руководящую должность. Он придумал криминальную схему по незаконному обогащению. Мужчина необоснованно начислял подчиненным работникам повышенные премии, а затем требовал вернуть полученные деньги на свой банковский счет.

Выявленные махинации нанеси предприятию ущерб на общую сумму 1,8 млн руб. Посудимый возместил его в полном объеме.

Суд признал доказанным факт совершения преступления и назначил виновному наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно 20% заработной платы в доход государства.

«Приговор в законную силу не вступил», – сообщил Единый портал прокуратуры РФ.

Ранее ФСБ задержала участников преступной схемы по сносу аварийного жилья в Березниках.

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