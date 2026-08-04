В Прикамье ФСБ задержаны участники преступной схемы по сносу аварийного жилья

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ России на территории Пермского края пресекла противоправную деятельность преступной группы. Задержанных признали причастными к присвоению денежных средств.

Злоумышленники совершили хищение средств из бюджета Березниковского округа в особо крупном размере. Участники группы действовали путем обмана и злоупотребления доверием при реализации муниципальных контрактов по сносу аварийных многоквартирных домов в Березниках.

Следственный отдел краевого УФСБ в отношении задержанных возбудил и расследовал уголовное дело по признакам присвоения денежных средств.

Приговором Березниковского городского суда подсудимых признали виновными в совершении инкриминируемого преступления с назначением наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере от 900 тыс. до 1,7 млн руб.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru