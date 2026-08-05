Кадровый центр в Прикамье с начала года помог найти работу 172 участникам СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кадровый центр Пермского края с начала года оказал более 430 мер господдержки участникам СВО и членам их семей. Им помогли в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела. В краевое учреждение обратились более 235 человек.

За семь месяце Кадровый центр помог найти работу 172 участникам СВО. Многие из них трудятся на предприятиях региона столярами, слесарями-ремонтниками, операторами станков с ЧПУ, руководителями отделений в военкоматах, специалистами по работе с молодежью и на других должностях.

Получить консультацию можно по контакт-центра 8 (800) 200-72-30, оформив предварительную запись на сайте Кадрового центра или через личный кабинет на портале «Работа России».

За каждым обратившимся в центр закрепляется специалист-консультант. Он разрабатывает индивидуальный план трудоустройства и оказывает поддержку на протяжении всего периода поиска работы. Для ветеранов СВО также доступны профориентационное тестирование, бесплатное обучение, переобучение и повышение квалификации, подбор вакансий по месту жительства или в других регионах страны.

Ранее краевой Минздрав сообщил о более оперативном выбире формы получения набора социальных услуг участниками СВО.

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