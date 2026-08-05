В Прикамье ветеранам СВО ускорили получение набора социальных услуг

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье уволенные ветераны СВО с инвалидностью теперь могут более оперативно выбирать форму получения набора социальных услуг. О новых правилах сообщил Минздрав Пермского края.

Для замены денежной компенсации на рецептурные лекарства, санаторное лечение и бесплатный проезд на пригородных электричках теперь им не надо ждать окончания года, как раньше. Заявление на льготы можно подать в любой из трех месяцев после установления инвалидности через портал «Госуслуги», клиентскую службу Соцфонда России или МФЦ.

Набор услуг после рассмотрения заявления назначат в пределах одного месяца. При подаче заявления в августе рассчитывать на льготный перечень мер можно уже с сентября.

«Воспользоваться ускоренным переходом с денежной компенсации на услуги могут ветераны боевых действий с инвалидностью, в том числе если инвалидность установлена в течение года после завершения службы», – дополнили в краевом ведомстве.

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