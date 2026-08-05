В Пермском зоопарке мама-барс Аксу вывела на первую прогулку своих трех малышей

Кадр из видео ГКАУК «Пермский зоопарк»

Посетители пермского зоопарка смогут увидеть новое потомство снежных барсов Аксу и Снежека. Мама-барс впервые вывела на прогулку в вольер трех своих малышей. Совсем недавно барсята Полюд, Вишера и Колва получили свои имена.

Перед прогулкой Аксу тщательно осмотрела вольер. После обхода она убедилась, что вокруг безопасно и только после этого дала малышам знак выходить. Барсята терпеливо ждали разрешения и не делали ни шага без маминого одобрения. За прогулкой брата и сестер наблюдали уже повзрослевшие Кунгур и Юнгур, родившиеся в Пермском зоопарке два года назад.

Забавной троице потребовалось всего несколько минут на освоение нового пространства. Их робкие и неуклюжие шаги сменились активными играми снежных барсят. Пока барсята держатся вместе и не отходят далеко от Аксу, которая внимательно следит за их каждым движением.

Ребята-барсята осторожно исследуют каждый камешек и травинку новой территории, изучают запахи и прислушиваются ко звукам. В этом вольере им предстоит жить около двух лет.

В Пермском зоопарке трое барсят впервые вышли на прогулку. Видео: ГКАУК «Пермский зоопарк»

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