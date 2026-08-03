Барсятам из зоопарка дали имена в честь достопримечательностей Прикамья

Фото: социальные сети пермского зоопарка

В Пермском зоопарке выбрали имена для трех детенышей снежного барса, которые появились на свет этой весной. Двух самок и одного самца назвали в честь известных природных достопримечательностей Пермского края — Вишера, Полюд и Колва.

По традиции барсятам дают имена, связанные с природой региона. Так подчеркивается их связь с местом, где они родились, а каждое имя отражает особенности характера малыша.

Самка по кличке Вишера получила имя в честь одной из самых красивых рек Урала. Барсенок отличается любопытством, активностью и постоянно исследует новые уголки вольера.

Самца назвали Полюд — в честь горы Полюдов Камень, известной своими легендами. Уже сейчас он ведет себя уверенно, держится спокойно и словно охраняет свою территорию.

Вторая самка получила имя Колва — в честь реки, сыгравшей важную роль в истории Северного Прикамья. Она считается самой спокойной и внимательной среди троих, внимательно наблюдает за окружающим миром и не спешит с действиями.

Как рассказала генеральный директор Пермского зоопарка Анастасия Залога, выбор имен — это не просто традиция. Они помогают познакомить посетителей с природным наследием Пермского края, а сами клички останутся с животными, даже если в будущем они переедут в другие зоопарки.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru