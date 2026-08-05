15 тысяч семей решили свои проблемы с кредитами с поддержкой Волго-Вятского банка

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Более 15 тыс. семей в девяти регионах сохранили финансовую стабильность в первом полугодии 2026 года в Сбере. Общий объём урегулированной задолженности превысил 10 млрд рублей, что на 13% выше показателя аналогичного периода прошлого года (тогда поддержка была оказана 12,8 тыс. семьям более чем на 9 млрд рублей).

Людям, которые столкнулись с финансовыми сложностями, Сбер предлагает несколько вариантов решения проблем. Клиенты могут воспользоваться как государственными, так и собственными программами банка.

К механизмам поддержки, установленным законами, относятся кредитные и ипотечные каникулы. В первом полугодии их оформили 4 тыс. человек, урегулировав долги более чем на 3 млрд рублей. Среди всех мер поддержки госпрограммы стали вторыми по востребованности.

Александр Филькин, заместитель Председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Когда возникают финансовые трудности, людям важна быстрая помощь. Наша главная цель — помочь каждому восстановить финансовую стабильность и уверенно смотреть в будущее».