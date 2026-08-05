Жителей Прикамья предупредили о появлении ядовитых змей

Фото: Марина МИКРЮКОВА

Администрация Косинского округа сообщила случаи обнаружения змей на территории села Коса и поселка Кордон. Места их скопления нашли в заболоченных местах и на земельных участках.

Активность пресмыкающихся связывают с установившейся теплой погодой. Случаи обнаружения змей зафиксировали не только в лесных массивах, но и вблизи жилых домов, на берегах водоемов. Среди замеченных змей – ужи и гадюки. Гадюки являются единственный видом ядовитых змей в Прикамье.

Гадюка избегает человека, но может напасть при случайном контакте или если ее потревожить. Ее укус опасен для здоровья, а для детей и домашних животных представляет серьезную угрозу.\

Чтобы отдых на природе прошел безопасно, администрация Косинского округа просит жителей соблюдать простые правила. При прогулках по высокой траве или в лесу необходимо носити закрытую обувь. Перед тем как шагнуть в густые заросли, надо раздвиньте их палкой. Змея уползет, услышав шум шагов и вибрацию земли.

Прошедшей весной жительница Перми во время прогулки в районе Красавинского моста наткнулась на настоящее змеиное логово. Десятки гадюк, свернувшись клубками, грелись на солнечных проталинах.

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