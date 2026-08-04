Площадь пожара в промзоне Перми достигла 800 квадратных метров

Фото предоставлено очевидцем

Вечером 4 августа на одном из производственных объектов в Перми произошел крупный пожар. Жители города заметили огромные клубы черного дыма.

В ликвидации огня на ул. Соликамской принимают участие несколько десятков сотрудников МЧС. По информации краевого ведомства, площадь пожара составляет 800 кв. метров. По предварительной информации, во время технологического процесса произошла разгерметизация системы охлаждения установки с последующим возгоранием.

Для ликвидации пожара создали два боевых участка, задействованы ручные, лафетные и пенные стволы. На месте развернут оперативный штаб. Сведений о пострадавших не поступало.

Информация оперативная, подлежит уточнению.

В промзоне Перми ликвидируют крупный пожар. Видео: ГУ МЧС России по Пермскому краю

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