В Перми ликвидируют крупный пожар. Фото: Арсений ОВЧИННИКОВ

В соцсетях Перми 4 августа около 19:00 появились кадры огромных клубов дыма в северной части города. Очевидцы пишут о пожаре в районе остановки «Завод масел».

ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщило о пожаре на производственном объекте на ул. Соликамской. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение емкости с дизельным топливом.

Фото очевидца

Информации о пострадавших не поступало, площадь пожара уточняется. В ликвидации пожара участвуют более 60 человек и 16 единиц техники.