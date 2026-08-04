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Происшествия4 августа 2026 14:56

Северную часть Перми накрыли огромные клубы черного дымафотовидео

Очевидцы сообщили о пожаре в районе Пермского завода масел
Павел ШАТРОВ
В Перми ликвидируют крупный пожар. Фото: Арсений ОВЧИННИКОВ

В Перми ликвидируют крупный пожар. Фото: Арсений ОВЧИННИКОВ

В соцсетях Перми 4 августа около 19:00 появились кадры огромных клубов дыма в северной части города. Очевидцы пишут о пожаре в районе остановки «Завод масел».

ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщило о пожаре на производственном объекте на ул. Соликамской. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение емкости с дизельным топливом.

Фото очевидца

Фото очевидца

Информации о пострадавших не поступало, площадь пожара уточняется. В ликвидации пожара участвуют более 60 человек и 16 единиц техники.

Пожар в промышленной зоне Перми