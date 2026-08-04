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НовостиОбщество4 августа 2026 16:10

В Перми автобусный маршрут №22 дополнит новая остановка

Изменения в схему движения вступят с 5 августа
Павел ШАТРОВ
Фото: Департтамент транспорта администрации Перми

Фото: Департтамент транспорта администрации Перми

Департамент транспорта Перми сообщил об изменении в схеме движения автобусного маршрута №22 «М/р Васильевка – Пермский военный институт». Корректировки введут с 5 августа.

На пути следования автобусов появится новая остановка. Они начнут заезжать на остановку «Улица Воркутинская» в обе стороны. Пассажиров просят быть внимательными в связи с изменением времени некоторых отправлений автобусов.

Ранее городской департамент сообщил об изменении расписания с 3 августа у более 50 автобусных маршрутов. На маршрутах сократили количество вечерних рейсов по будням.

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