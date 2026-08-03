В Перми изменилось расписание более 50 автобусных маршрутов

Изменения коснутся многих автобусных маршрутов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 3 августа у большинства пермских автобусов изменилось расписание. Более чем у 50 автобусных маршрутов сократилось количество вечерних рейсов по будням. Как сообщили в департаменте транспорта администрации, это решение было принято на основе анализа пассажиропотока. То есть, по мнению сотрудников департамента, количество пассажиров, желающих уехать поздно вечером, слишком мало, и автобусы ходят почти пустыми, что нерационально.

Изменения коснулись маршрутов №№ 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 81, 83 и 86.

При этом автобусы маршрутов № 8 «Микрорайон Крохалева - Микрорайон Садовый», №45 «Микрорайон Крохалева – Улица Мильчакова» и №71 «Улица Анвара Гатауллина - Станция Пермь I» будут завершать работу на два часа раньше прежнего.

А на маршрутах № 10 «Микрорайон Нагорный - Микрорайон Садовый» и № 86 «Микрорайон Ива - Улица Мотовилихинская» количество рейсов наоборот будет увеличено.

Также из-за ремонта улицы Борчанинова временно изменится путь следования восьми автобусов. С 3 августа перекрыт участок дороги между улицами Пушкина и Луначарского. В связи с этим автобусы №№ 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 идут в объезд по улице Крисанова, а автобус №53 - по улицам Крисанова, Луначарского и Попова.

Так как трамвайные пути на улице Борчанинова уже были отремонтированы трамваи будут ходить по привычным маршрутам, без изменений.