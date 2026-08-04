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НовостиЭкономика4 августа 2026 11:30

В Прикамье около 40 жителей региона указали доход свыше 1 млрд рублей

ФНС привела данные по поступившим декларациям за первое полугодие
Павел ШАТРОВ

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Краевое управление ФНС подвело итоги декларационной кампании за шесть месяцев 2026 года. Ведомство зафиксировало в Прикамье рост числа миллиардеров.

Доход свыше 1 млрд руб. задекларировали 38 человек, что на три официального миллиардера больше аналогичного прошлогоднего периода. Основным источником дохода супербогатых людей Прикамья стали операции с ценными бумагами, дополнили «КП-Пермь» в РБК.

По итогам 2025 года число миллиардеров Прикамья выросло в три раза с 12 до 35 человек. В их число вошли 27 мужчин и 8 женщин, из которых 28 – жители Перми, семь – других территориях региона. Возрастной диапазон пермских миллиардеров колеблется в границах 21-75 лет. Самый высокий задекларированный доход за 2025 год составил 66,7 млрд руб.

Весной этого года в список богатейших людей мира попали два пермяка. Оба бизнесмена родились и получили образование в Перми.

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