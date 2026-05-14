В Пермском крае число миллиардеров выросло за год до 35 человек

По итогам 2025 года число богатейших жителей Перми выросло в три раза. Данные привело краевое Управление ФНС России по итогам декларационной кампании 2026 года.

В прошлом году свыше 1 млрд руб. заработали 35 жителей Прикамья, 28 миллиардеров зарегистрированы в Перми, семь – других территориях региона. Среди местных богатеев подавляющее число составили мужчины – 27 против восьми женщин. Их возраст находится в пределах от 21 года до 75 лет.

Самый крупный размер дохода в прошлом году составил 66,7 млрд руб., что в 9,6 раза больше показателя 2024 года с 6,9 млрд руб. Житель Перми получил доход на операциях с ценными бумагами. Это наиболее распространенный способ для сколачивания миллиардного состояния. Еще несколько миллиардеров заработали на предпринимательской деятельности.

Пермский край прирос не только миллиардерами, но и миллионерами – 43 жителя Прикамья задекларировали доход от 500 млн до 1 млрд руб., что в 3,5 раза больше их числа годом ранее, отметило издание «В курсе.ру». Еще 198 человек заработали от 100 млн до 500 млн руб. В 2024 году их оказалось всего 74 человека.

Вместе с ростом сверхдоходов в Пермском крае уменьшилось число тех, кто заработал за год 200 тыс. рублей и менее – падение с 7 тыс. до 6,4 тыс. человек.

Ранее в список богатейших людей мира попали два пермяка. Оба бизнесмена родились и получили образование в Перми.

