Portal DA объединил более 400 тыс. инвесторов и продавцов активов

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ИИ-агенты будут помогать инвесторам, заинтересованным в приобретении активов на площадке Сбера Portal DA, подбирать объекты и проводить сделки. Сегодня на площадке представлено свыше 43,5 тыс. активов общей стоимостью более 1 трлн рублей.

Portal DA вырос из электронной витрины залогового имущества Сбера в финансовую B2B-площадку, на которой представлены активы для бизнеса. Сегодня Portal DA объединяет более 400 тыс. инвесторов и продавцов, а ежемесячная аудитория площадки превышает 300 тыс. пользователей.

Свои объекты на электронной витрине размещают не только Сбер, но и федеральные и региональные банки, Росимущество, государственные структуры, лизинговые компании и крупный российский бизнес. Кроме того, там представлены и зарубежные активы.

Portal DA помогает продавцам представить объект широкой аудитории, а инвесторам и предпринимателям — найти подходящий актив и приобрести его, в том числе с использованием продуктов и сервисов Сбера.

Евгений Акимов, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка:

«Мы видим, как меняется культура банкротства, отношение к реализации имущества должника. Для эффективной продажи недостаточно просто выставить объект на торги: его необходимо заранее подготовить, понятно представить потенциальным покупателям и сделать процесс приобретения максимально удобным. ИИ-агенты будут помогать составлять описания, подбирать подходящие объекты и сопровождать покупку сложных активов. При этом окончательное инвестиционное решение всегда будет оставаться за человеком. Развитие Portal DA мы также видим в расширении географии объектов, представленных на площадке, развитии аналитики, онлайн-оценки активов и новых сервисов для продавцов.

Все изменения, которые мы проводим, направлены на то, чтобы сделать рынок дорогостоящих активов более прозрачным, безопасным и доступным для широкого круга покупателей и продавцов. Можно сказать, что мы формируем новый рыночный стандарт работы».

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