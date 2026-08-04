«ЭнергосбыТ Плюс» обновил данные по общедомовым приборам учёта тепла в Перми

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» актуализировал информацию о состоянии общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ) в Пермском крае. Жители многоквартирных домов Перми могут в режиме онлайн проверить, исправен ли прибор в их доме, а также узнать дату окончания срока его поверки. Исправный прибор учёта позволит контролировать платежи за тепло в отопительный сезон и избежать переплат, но озаботиться его состоянием необходимо уже сейчас.

ОДПУ — это устройство, которое фиксирует объём тепла, поступившего в дом, и именно на его показаниях строится итоговая плата для каждой квартиры. Когда прибор исправен, жители платят только за реально потреблённую энергию. Кроме того, работающий узел учёта помогает быстро выявлять повреждения на теплотрассах как внутри здания, так и за его пределами.

Если прибор выходит из строя, схема расчёта меняется. В первые шесть месяцев после поломки плата начисляется по среднемесячному потреблению за предыдущий год с корректировкой на уличную температуру, а с седьмого месяца — уже по нормативу, который утверждают местные власти. Как правило, это приводит к удорожанию коммунальных услуг. Именно поэтому так важно вовремя заметить неисправность и добиться ее устранения.

Понять, работает ли ОДПУ в вашем доме, можно по квитанциям за тепло: если показания прибора не меняются в течение двух-трех месяцев подряд — это явный сигнал о проблеме.

Управляющая компания обязана отремонтировать прибор не позднее чем за два месяца, причём все расходы на обслуживание и ремонт уже заложены в тариф на содержание имущества — дополнительно платить жителям не придётся. Если УК затягивает с ремонтом, необходимо написать в адрес её руководства заявление в двух экземплярах с отметкой о входящем номере, а при бездействии — направить претензию и обратиться в Инспекцию Государственного жилищного надзора (ИГЖН) по Пермскому краю или в прокуратуру.

Проверить статус ОДПУ и дату окончания срока поверки можно на специальной странице на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Этот сервис позволяет оперативно получить информацию о состоянии приборов учёта в вашем доме и своевременно принять меры в случае выявления неисправностей.

Технический директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Станислав Баскаков подчеркивает: «Контроль за состоянием общедомового прибора учёта — это прямая ответственность управляющей компании, но и сами жители должны быть внимательны. Регулярная проверка показаний в квитанциях и обращение к спискам на нашем сайте помогают не пропустить момент поломки и избежать необоснованных переплат. Своевременный ремонт ОДПУ — это гарантия честных и прозрачных начислений за тепло».

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