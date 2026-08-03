Волго-Вятский банк Сбербанка помог жителям уберечь от мошенников 1,2 млрд рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года Волго-Вятский банк Сбербанка предотвратил 580 случаев мошенничества и помог сохранить жителям девяти регионов 1,2 млрд рублей. Это стало возможным благодаря высокотехнологичной системе Сбера по противодействию мошенничества (антифрод-системе), бдительности сотрудников банка и оперативному взаимодействию с правоохранительными органами.

Как правило злоумышленники использовали в качестве предлога для обмана бытовые темы. Почти во всех схемах они заставляли переводить деньги на так называемые «безопасные» счета или передавать их «ответственному» лицу. Как срабатывает защита: когда система противодействия мошенничеству банка обнаруживает подозрительную транзакцию, она приостанавливает её. Если в офис банка человек придёт под влиянием мошенников, то внимательные сотрудники помогают клиенту понять, что это обман.

В первом полугодии наибольшее число подобных случаев удалось предотвратить в Нижегородской области, где общая сумма сохраненных от мошенников средств составила 295 млн рублей. В Пермском крае этот показатель превысил 195 млн рублей, а в Чувашской Республике — 174 млн рублей. Жителям Республики Татарстан Сбер помог уберечь от злоумышленников 166 млн рублей, Кировской области — 164 млн рублей, Удмуртской Республики — 93 млн рублей. Во Владимирской области благодаря помощи банка жители не лишились более 83 млн рублей, в Республике Марий Эл — 58 млн рублей, а в Республике Мордовия — свыше 9 млн рублей.

Александр Калашников, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Злоумышленники почти всегда начинают с телефонного звонка или сообщения в мессенджере. Их сценарии могут звучать пугающе убедительно, но у них есть несколько маркеров. Вас должно насторожить, если собеседник под любым предлогом выпрашивает код из СМС, данные карты или паспорта. Если вам предлагают стать «тайным агентом» и поучаствовать в секретной операции по поимке преступников — это обман. Если убеждают прямо сейчас взять кредит или снять все свои накопления, чтобы перевести их на «безопасный» счет для спасения денег — с вами общается мошенник. В такой ситуации не нужно ничего доказывать или спорить. Кем бы ни представился человек на том конце провода — сотрудником службы безопасности банка, следователем или даже вашим начальником — разговор нужно немедленно прекратить. Помните: ваша финансовая безопасность начинается с вовремя положенной трубки».