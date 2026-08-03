Получать карту там, где удобно: жители все чаще пользуются выездным сервисом Сбера

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Спрос со стороны жителей на выездное обслуживание Волго-Вятского банка Сбербанка стабильно растет — сервис позволяет жителям в удобном месте и в удобное время получить необходимые банковские услуги или подключить нефинансовые сервисы. В первом квартале 2026 года жители девяти регионов воспользовались такой услугой более 32 тысяч раз, а во втором — уже почти 39 тысяч, рост составил около 20%. Лидерами по использованию выездного сервиса стали Чувашская Республика и Нижегородская область — спрос на услуги в пересчете на каждого жителя здесь самый высокий.

Самой востребованной услугой выездного обслуживания остается доставка дебетовых СберКарт, которой пользуется каждый третий клиент. Всего за первые шесть месяцев 2026 года с доставкой было оформлено более 20 тысяч карт.

Во второй половине года увеличился спрос на доставку детских СберКарт на 15%, достигнув 16,5 тысяч заказов через выездной сервис.

Корпоративные клиенты также активно пользуются услугами на выезде для оформления бизнес-карт, открытия расчетно-кассового обслуживания (РКО) и другими. Так, во втором квартале 2026 года количество доставленных бизнес-карт выросло на 15% по сравнению с первым кварталом.

Анна Забелина, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбер — не просто место, куда люди приходят за услугами, а надежный помощник, который всегда рядом. Наш выездной сервис создан для того, чтобы получать все услуги там, где удобно. Достаточно выбрать время, и наш выездной менеджер приедет домой или в офис. Это помогает экономить время и силы, чтобы наши клиенты могли уделить их семье, работе или любимому хобби. Для нас важно быть банком, который всегда оказывается там, где он нужнее всего».

Чтобы воспользоваться услугой выездного сервиса достаточно оставить заявку в приложении СберБанк Онлайн или СберБизнес, на сайте Сбера, а также позвонить в контактный центр по номеру 900.

реклама, ПАО "Сбербанк", ИНН 7707083893, erid: 2W5zFG7tZpd