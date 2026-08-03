Второй Московский стартап-саммит состоится 29–30 сентября

Фото: Сбер

29–30 сентября в столице пройдёт конференция в области технологического предпринимательства и открытых инноваций — Московский стартап-саммит. Организаторы — Правительство Москвы и Сбер.

Ключевая идея события в 2026 году — трансформация пяти ключевых индустрий: медицины и биотехнологий, образования и креативных сфер, сельского хозяйства и производства продуктов питания, строительства и урбанизма, умных устройств и робототехники с помощью технологических решений стартапов. Главная цель саммита — содействовать заключению сделок между инвесторами, корпорациями и стартапами из этих индустрий и сокращать путь от технологий к работающему прикладному решению.

Деловая программа саммита будет посвящена применению технологий в фокусных индустриях. В формате открытого диалога будут обозначены острые проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, крупный бизнес и государство, а также то, как на их запросы способны ответить технологические стартапы. На выставке эта концепция получит практическое продолжение: заказчики смогут протестировать решения и заключить контракты, а инвесторы — предложить финансирование. Также на сцене саммита состоится серия питч-шоу: сильнейшие стартапы из России и других стран, среди которых выпускники международного акселератора Sber500 и молодежных акселераторов Сбера, представят свои разработки.

Двухдневное мероприятие завершится церемонией вручения Технологической премии. Церемония призвана объединить на одной площадке стартапы, инвесторов, корпорации, популяризаторов технологического предпринимательства, вузы и региональные институты развития, сделав видимыми их достижения в развитии экосистемы открытых инноваций России.

Мероприятие пройдёт на территории умного города «СберСити», в пространстве крупнейшего кампуса «Школы 21».

Алексей Катков, старший вице-президент, директор Центра перспективных инвестиций Сбербанка:

«Конкурентоспособность любой индустрии сегодня измеряется скоростью внедрения инноваций. Стартапы способны предложить крупному бизнесу и регионам именно то, что нужно: готовые, протестированные продукты, способные быстро интегрироваться в существующие процессы. Наша задача на саммите — превратить технологические тренды в реальные бизнес-кейсы для пяти фокусных отраслей. Мы создаём среду, в которой государство готово поддерживать инициативы, инвесторы — направлять средства, а крупный бизнес и разработчики находят возможности для прямого сотрудничества».

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