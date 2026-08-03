В Прикамье учителю с 25-летним стажем вернули право на досрочную пенсию

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Суксунского района Пермского края дала оценку обращения учителя о нарушении ее социальных прав. Местная жительница выработала необходимый 25-летний стаж педагогической деятельности.

Педагогу не удалось назначить досрочную пенсию. Отказ мотивировали недостижением ею необходимого возраста.

«После вмешательства прокуратуры за женщиной признано право на льготное пенсионное обеспечение. В настоящее время она получает положенные выплаты», – сообщил Единый портал органов прокуратуры РФ.

Ранее стало известно о решении краевого суда в отношении работодателя. Сотруднику необоснованно изменили основание для увольнения.

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