В Прикамье работодатель за смену основания увольнения заплатит 260 тысяч рублей

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Пресс-служба Пермского краевого суда сообщила о решении судебной коллегии по гражданским делам в отношении сотрудницы муниципального учреждения. Ранее женщина обратилась в Большесосновский районный суд по поводу незаконного увольнения.

В ноябре 2025 года главный специалист МКУ «Отдел капитального строительства» Большесосновского муниципального округа получила уведомление о предстоящем через два месяца досрочном увольнении по сокращению штата. Работодатель в уведомлении озвучил предложение о выплате дополнительной компенсации.

Попавшая под сокращение сотрудница согласилась и на следующий день написала заявление о досрочном увольнении. Заявление согласовал руководитель организации. В этот же день работодатель издал и зарегистрировал новый приказ об увольнении по инициативе работника. Еще через неделю руководство учреждения издало распорядительный документ об увольнении сотрудницы за прогул.

Районный суд признал действия работодателя незаконными с указанием на волеизъявление бывшей работницы учреждения однозначно касавшегося досрочного увольнения по сокращению штата, а не по собственному желанию. Трудовой кодекс РФ не позволяет работодателю после прекращения трудовых отношений издавать приказы, затрагивающие права бывшего работника.

Суд обязал работодателя изменить основание увольнения на «сокращение численности или штата работников» и внести соответствующие изменения в электронную трудовую книжку уволенной. В пользу истицы учреждение обязали выплатить: выходное пособие при увольнении – 66 022, 85 руб.; дополнительную компенсацию при досрочном увольнении по сокращению штата – 137 928, 52 руб.; компенсацию за неиспользованный отпуск – 10 605, 33 руб.; компенсацию за каждый день задержки выплат – 22 589 руб.; компенсацию морального вреда – 30 000 руб. Также бывшей сотруднице возместят понесенные транспортные расходы для участия в судебных заседаниях.

Пермский краевой суд решение районного суда оставил без изменений, апелляционную жалобу МКУ «Отдел капитального строительства» – без удовлетворения.

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