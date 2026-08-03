Для МСП Прикамья снизили ставки по микрозаймам и упростили требования по обеспечению

Теперь поручительство региональной гарантийной организации - АО «Корпорация развития МСП ПК» - приравнивается к залогу и включено в перечень видов основного обеспечения. Раньше минимальные ставки по микрозаймам были доступны только при залоге недвижимости, автотранспортных средств или оборудования. Теперь их можно получить под поручительство Корпорации.

Изменения коснулись и действующих клиентов Микрофинансовой компании Пермского края. Для них предусмотрено снижение ставки. За каждый договор микрозайма, займа или лизинга, заключённый в течение последнего года, ставка по новому договору микрозайма или лизинга уменьшается на 0,5 процентного пункта. Максимальное снижение — 1 процентный пункт. Итоговая ставка не может быть ниже 1% годовых.

Процедура сбора документов тоже стала проще. Лично приезжать в офис или МФЦ больше не нужно — документы можно отправить через систему электронного документооборота СБИС, подписав их усиленной квалифицированной электронной подписью. Это быстрее и удобнее.

«У нас есть продукты под разные бизнес-задачи: пополнение оборотных средств, покупка оборудования, рефинансирование кредитов и лизинга. Ставки по микрозаймам — от 1% годовых, по инвестиционному займу — 5% годовых, по лизингу — от 3,5% годовых. Мы постоянно работаем над тем, чтобы господдержка становилась доступнее — и по ставкам, и по удобству оформления», — отметила генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова.

Обновленные условия уже действуют. Меры поддержки реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию предприниматели могут в офисе компании в Перми на улице Ленина, 68, по телефону 8-800-300-80-90 или на официальном сайте Микрофинансовой компании Пермского края https://mfk59.ru/

Указаны условия для лизинга оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции: предоставляется СМСП, соответствующим требованиям раздела 2, 3 Правил и осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сферах производства пищевых продуктов и напитков (код 10, 11 ООКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД), состоящие в разделах 1-3 реестра получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденного Приказом Министерства агропромышленного комплекса Пермского края и действующего на дату принятия решения Комиссией. Минимальный размер лизинга — 500 000 руб., максимальный – 30 000 000 руб.; авансовый платеж – 0% при предоставлении в качестве обеспечения поручительства АО «Корпорация развития МСП ПК», от 10% до 50% - в иных случаях. Процентная ставка - 3,5% годовых для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 7,5% годовых - для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия*; 15,5% годовых – в иных случаях. Максимальный срок лизинга — 60 месяцев; срок деятельности заявителя – от 12 месяцев; предмет лизинга: оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с Приложением № 8, за исключением лесоперерабатывающей, лесообрабатывающей, лесозаготовительной техники/оборудования; виды обеспечения: поручительство физических и юридических лиц, поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»; способ погашения - аннуитетный платеж. Информация актуальна на 03.08.2026 года.

Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплате нотариальных действий, оплате оценки предмета лизинга, расходы по отнесению предмета лизинга к ОКПД2, расходы при выпуске УКЭП. Правила предоставления имущества в лизинг АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 №17 (в ред. протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025г. №18, от 30.01.2026г. №4, от 27.04.2026г. №8, от 11.06.2026 № 10, от 27.07.2026 № 12) и размещены на сайте mfk59.ru.

*Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022г. №430-р.

Указаны условия для займа «Инвестиционный»: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), соответствующим требованиям разделов 2, 3 Правил предоставления займов (далее – Правила), зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Пермского края: в сфере обрабатывающего производства (Раздел С ОКВЭД); в сфере гостиничного бизнеса (класс 55 ОКВЭД (за исключением кодов 55.9 и 55.90)); в сфере туризма (класс 79 ОКВЭД); в сфере сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД); СМСП, состоящий в реестре малых технологических компаний; СМСП, владеющий на праве собственности или праве аренды (сроком более одного календарного года) объектами капитального строительства, расположенными в границах гостевого маршрута в соответствии с Правилами благоустройства территории города Перми от 15 декабря 2020 г. № 277 или Правилами благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края от 23 марта 2023 г. № 134. Размер займа: для СМСП, указанных в абз. 7,8 пункта 1.3.8 Правил, при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества минимальная сумма займа 500 000 рублей, максимальный размер – 15 000 000 рублей; при наличии обеспечения в виде поручительства физического или юридического лица (при расчете платежеспособности поручителя) или поручительства не менее 2 физических или юридических лиц (без расчета платежеспособности поручителей) минимальная сумма займа 500 000 рублей, максимальный размер займа – 1 500 000 рублей; для СМСП, указанных в абз. 2-6 пункта 1.3.8 Правил, при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества - минимальная сумма займа – 5 000 001 рубль; максимальный размер займа – 15 000 000 рублей. Процентная ставка - 5% годовых; максимальный срок - 60 месяцев. Срок деятельности заявителя: от 12 месяцев для СМСП, указанных в абз. 2-6 пункта 1.3.8 Правил; от 6 месяцев для СМСП, указанных в абз. 7,8 пункта 1.3.8 Правил. Направление расходования: приобретение оборудования – для СМСП, указанных в абз. 2-6 пункта 1.3.8 Правил; приобретение жилых модулей для глэмпинга в целях размещения их на территории Пермского края – для СМСП, указанных в абз. 3,4 пункта 1.3.8 Правил; капитальный ремонт внешнего облика (вида) фасада объекта капитального строительства – для СМСП, указанных в абз. 7,8 пункта 1.3.8 Правил. Виды обеспечения: залог недвижимого имущества; поручительство физических или юридических лиц. Отсрочка платежа основного долга до 6 месяцев; форма займа – заём, способ погашения займа - аннуитетный платеж. Информация актуальна на 03.08.2026 года.

Правила предоставления займов АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 № 17 (в редакции протоколов заседания Совета директоров от 30.01.2026 № 4, от 29.05.2026 № 9, от 11.06.2026 № 10, от 27.07.2026 № 12) и размещены на сайте mfk59.ru.

Указаны условия для микрозайма «ZA наших»: предоставляется СМСП, соответствующим требованиям пп. «З»-«М» п.1.3.26. и разделов 2, 3 Правил предоставления микрозаймов, а также вновь зарегистрированным и действующим менее 2-х лет СМСП, соответствующим требованиям пп. «З»-«М» п.1.3.26. и раздела 2, 3, п.2.16. Правил предоставления микрозаймов. Минимальная сумма – 100 тыс. руб., максимальная сумма – 5 млн руб.; процентная ставка - 1% годовых при наличии обеспечения в виде залога движимого или недвижимого имущества или поручительства АО «Корпорация развития МСП ПК»; 11% годовых - в иных случаях; максимальный срок - 36 месяцев; направление расходования: вложение во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств, рефинансирование кредитной задолженности*, рефинансирование лизинговой задолженности**, развитие бизнеса (только в случае предоставления микрозайма по бизнес-плану). Срок деятельности: от 0 до 24 месяцев - для вновь зарегистрированного и действующего менее 2-х лет СМСП, от 6 месяцев - в иных случаях. Основное обеспечение - залог движимого и недвижимого имущества (а также недвижимого имущества, приобретаемого за счёт средств микрозайма Общества); поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»; поручительство физических или юридических лиц. Для микрозайма на сумму до 500 тыс. рублей требование о предоставлении основного обеспечения не установлено. Дополнительное обеспечение - в соответствии с условиями Правил предоставления микрозаймов. Отсрочка платежа основного долга до 6 месяцев (на цели вложение во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств и развитие бизнеса), до 1 месяца (на цели рефинансирование кредитной задолженности*, рефинансирование лизинговой задолженности**); форма займа – микрозаём; способ погашения микрозайма - аннуитетный платеж. Информация актуальна на 03.08.2026 года.

* По кредитным, заемным обязательствам, полученным на цели развития предпринимательской деятельности.

** По Договорам лизинга, предметом которых выступает оборудование и/или спецтехника и/или транспортные средства, относящиеся к категории транспортного средства, установленной техническим регламентом Таможенного Союза, М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3, О4.

Правила предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены Протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 №17 (в ред. протоколов заседания Совета директоров от 22.12.2025 № 18, от 30.01.2026 № 4, от 03.04.2026 № 5, от 29.05.2026 № 9, от 11.06.2026 № 10, от 27.07.2026 № 12) и размещены на сайте mfk59.ru.

Дополнительные расходы при предоставлении микрозаймов и займов: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста); оплата оценки имущества и регистрационных действий; расходы на оплату нотариальных действий; расходы при заказе и получении выписки ЕГРН; расходы при электронной регистрации залога; расходы при выпуске электронной цифровой подписи; расходы, связанные с открытием, пользованием и закрытием расчетного счета, открытого для обособленного учета денежных средств.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края», 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307, ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 г. № 4110559000364.

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